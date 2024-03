Serie A, la Stilcasa Costruzioni Falconara vince e difende il terzo posto

FALCONARA MARITTIMA – La Stilcasa Costruzioni Falconara torna in azione dopo la sosta e vince ancora. Battuto 3-0 il VIP di Padova, grazie a una prestazione ordinata, concreta e di rara intensità. All’interno del (solito) PalaBadiali colmo di affetto, capitan Ferrara e compagne non sbagliano e si confermano al terzo posto della classifica di Serie A, regular season.

La gara si incanala presto nei binari più giusti per il Falconara: Soldevilla insacca il vantaggio dopo appena tre giri di lancette, Elpidio raddoppia un minuto più tardi. Si va così al riposo, sul 2-0, merito anche di una prodezza di Sestari arrivata a ridosso della sirena. Nella ripresa, la Stilcasa Costruzioni amministra il doppio vantaggio e chiude i conti con Elpidio, doppietta per lei.

La Stilcasa Costruzioni Falconara tornerà in azione in campionato domenica 7 aprile, per la terzultima sfida di regular season. Impegno in trasferta, sul campo dell’Atletico Foligno. Ora il break pasquale, con le falchette al terzo posto, a -1 dal TikiTaka Francavilla secondo.

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-VIP 3-0 (p.t. 2-0)

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Soldevilla, Elpidio, Pereira, Boutimah, Praticò, Gregori, Pesaresi, Saluzzi, Kubaszek, Ferrara, Tomassini. All. Domenichetti.

VIP: Radu, Fernandez, Balardin, Troiano, Bernardelle, Maddalena, Palermo, Capunao, Jimenez, Salvador, Valenzano, Garbuio. All. Giorgi.

RETI: p.t. 3’23” Soldevilla (F), 4’20” Elpidio (F), s.t. 10’28” Elpidio (F).

ARBITRI: Lacrimini (Città di Castello), Candria (Teramo) CRONO: Cini (Perugia).