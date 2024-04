Futsal, è tempo di Coppa Iitalia per lo Stilcasa Costruzioni Falconara

Al via le Final Eight di Genova di Coppa Italia. Domani (18 aprile) i quarti di finale, venerdì le semifinali e domenica la Finale

FALCONARA – Si ferma il campionato, iniziano le Final Eight di Coppa Italia. Non c’è un attimo di respiro in casa Stilcasa Costruzioni Falconara. Dopo la vittoria, convincente tra l’altro, di domenica scorsa (14 aprile) ai danni della Femminile Molfetta, le citizens sono subito chiamate a scendere di nuovo in campo. Domani, giovedì 18 aprile, infatti, le biancoblu saranno impegnate conto la Kick Off per il quarto di finale (gara secca) al Palasport di Campo Ligure. Una gara che storicamente, ma soprattutto nel recente passato, ha spesso e volentieri sorriso al Falconara.

Nelle ultime nove sfide, lo Stilcasa Costruzioni ha trovato ben sette vittorie, accontentandosi solo di un pareggio e arrendendosi solo una volta. Pronostici, basati sulle ultime sfide, che dunque sono favorevoli ma che allo stesso tempo non devono far rilassare il roster di Giulia Domenichetti. La Kick Off è stata infatti la squadra che nella scorsa stagione, più precisamente il 25 gennaio 2023, ha eliminato le citizens dalla scorsa edizione della Coppa. Un motivo in più per “vendicare” lo scorso anno, ed accedere alla semifinale fissata per dopodomani 19 aprile allo Stadium Genova.

In caso di passaggio turno ci sarà la vincente tra Tiki Taka e Lazio. La finale, invece, è in programma per domenica 21 aprile, ore 12.30. Prima di ogni calcolo però, il focus dello Stilcasa Costruzioni Falconara è concentrato sulla sfida di domani. In diretta su Futsal Tv, il fischio d’inizio è fissato per le 11.00.