Futsal, il punto sulla stagione dello Stilcasa Costruzioni Falconara

Si ferma il campionato di Serie A con il Falconara cementato in terza piazza. Si torna in campo il 24 marzo

FALCONARA – Lo Stilcasa Costruzioni Falconara si ferma, così come il tutto il campionato di Serie A, fino al 24 marzo. Messa in archivio la vittoria di misura sul Pelletterie, le ragazze di mister Giulia Domenichetti si ritrovano in terza piazza a +1 dal GTM Montesilvano (con il quale è arrivata l’unica sconfitta di questo girone di ritorno), e a -1 dal Tikitaka Futsal. Un buon piazzamento che a quattro giornate dal termine può di certo soddisfare le citizens anche se l’obiettivo di mettersi in seconda posizione, all’inseguimento del Bitonto, è chiaro.

Un cammino fin qui condito da 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. In altri termini, 41 punti collezionati. Spicca il dato dei gol subiti, solo 26, che porta al Falconara il titolo di miglior difesa del girone. Non male se si pensa anche alla bassa età media della squadra, poco inferiore ai 23 anni (22.9), che ha dimostrato grande maturità fin qui. Basti pensare alla vittoria al Palabadiali, ormai fortino del Falconara, contro la regina momentanea Bitonto. Ed ecco che si apre il discorso delle mura amiche per le biancoblu. Otto vittorie ed un solo pareggio conquistati proprio al Palabadiali, che da inizio stagione è sempre stato gremito di tifosi pronti a sostenere ed esultare insieme alle calciatrici. Una sorta di quinto uomo perpetuo se vogliamo. Una mano dal pubblico e una del blocco azzurro che compone il roster di mister Domenichetti. Quattro infatti le nazionali presenti a Falconara: Sestari, Praticò, Boutimah e Ferrara. Quest’ultima, capitano dello Stilcasa, brilla particolarmente per le 13 reti timbrate fin qui. Al settimo anno all’attivo con la maglia biancoblu difficile non riconoscerla come vera e propria leader.

Lo Stilcasa adesso si riposa e ricarica le pile mentre il prossimo impegno ha già il cerchio rosso nel calendario. Al Palabadiali, il 24 marzo, arriverà il VIP C5. Il primo dei quattro appuntamenti del rush finale di questa regular season.