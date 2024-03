Futsal, è festa Italservice a Verona. Nel mirino ora c’è il Cosenza

VERONA – Festeggia l’Italservice Pesaro che, in casa dell’Olimpia Verona, trova altri tre punti di vitale importanza in ottica playoff. Una gara difficile, simile all’andata per come si è sviluppata, contro il fanalino di coda di questa Serie A che comunque ha dato filo da torcere al Pesaro. Vittoria fondamentale che consolida adesso i biancorossi, in ottava posizione a quota 39 punti, a +4 dal Pomezia e a -1 dal Feldi Eboli.

LA CRONACA – Nel primo tempo regna sovrano l’equilibrio. Il merito è soprattutto di Mazzoni e Putano. La fiamma del Pesaro inizia a bruciare solo a poco meno di 2 minuti dal duplice fischio. Andrè Ferreira manovra il contropiede, Caruso finalizza. Sesto centro per lui in quattro partite. Momento d’oro confermato anche nella stessa sfida con il Verona quando, dopo il vantaggio, si conquista il rigore poi trasformato da Barichello. 0-2 e fine primo tempo. Nella ripresa il Verona prova ad alzare i ritmi, il Pesaro regge botta. O almeno lo fa fino all’8’ del secondo tempo. Bravo Claro ad arrivare prima di tutti sulla respinta di Putano e timbrare il pareggio. Poco male. L’Italservice torna a premere sul gas e dopo 6 minuti si porta sul 4-1 in vantaggio. Prima Tonidandel, poi Vavà, indirizzano in maniera ferrea il match. La rete di Barichello, nel finale, completa l’opera con il Pesaro che festeggia al triplice fischio.

IL PROSSIMO TURNO – Archiviati i tre punti, i biancorossi devono subito rimettersi al lavoro. Il laser è puntato alla sfida di venerdì contro il Cosenza, tredicesima forza in classifica, che si presenterà a Pesaro alla ricerca di punti importanti per sfuggire alla zona arancione dei playout. All’andata, al Palacosentia, finì 0 a 2 in favore del Pesaro grazie alle reti di Tonidandel e l’ormai ex Canal. Quindici partite più tardi la gara diventa quasi un crocevia per la stagione di entrambe le formazioni. Un match che di sicuro sarà importante vincere, vista poi la sosta che terrà la Serie A ferma fino al 29 marzo. Appuntamento dunque venerdì 15 marzo al Palamegabox, fischio d’inizio fissato per le 20.30.

Tabellino OLIMPIA VERONA-ITALSERVICE PESARO 1-5 (0-2 p.t.)

OLIMPIA VERONA: Mazzoni, Portuga, Jorge Santos, Rocha, Lukaian, Magrone, Fiore, Portinari, Claro, Bortolotto, Nardi, Ugas. All. Castagna

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Vavà, Caruso, Barichello, Luberto, Petrucci, Belloni, Andrè, Mohabz, D’Ambrosio, Berkane. All. Scarpitti

MARCATORI: 18’19” p.t. Caruso (I), 19’09” rig. Barichello (I), 8’22” s.t. Claro (O), 13’48” Tonidandel (I), 14’11” Vavà (I), 18’11” Barichello (I)

ARBITRI: Davide De Ninno (Varese), VIncenzo Cannistrà (Catanzaro) CRONO: Giacomo Voltarel (Treviso)