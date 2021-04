Futsal, big match in Serie A: Acqua&Sapone vs Italservice Pesaro vale la vetta

PESARO – Smaltiti i festeggiamenti per la Coppa Italia, l’Italservice Pesaro è pronta per tornare in azione in Serie A.

Domani mercoledì 28 aprile, alle 20 c’è la trasferta sul campo dell’Acqua&Sapone, penultimo impegno di regular season. Un big match, tra due eterne rivali, che vale il primato. Seconda contro prima, divise da solo 3 lunghezze in classifica.

I biancorossi arrivano a questo appuntamento con la coccarda tricolore cucita sul petto e da capolista della massima serie. Michele Miarelli, numero 1 rossiniano e vincitore del premio miglior portiere alle Final Eight di Rimini, si affaccia così sull’impegno:

«Incontriamo un avversario straordinario e in palio c’è il primo posto in regular season, posizione che non consegna un trofeo però è importante anche in previsione dei playoff. Con loro abbiamo dato sempre vita a partite agguerrite. E’ questo il bello quando si incontrano due squadre di un livello così alto».

Diretta streaming sui canali social PMGSport Futsal e in tele su Rossini Tv (canale 633 solo Marche).