Futsal, Bargnesi ancora all’Italservice: vice di Colini e nuovo coordinatore tecnico del Settore Giovanile

PESARO – Davide Bargnesi resta all’Italservice Pesaro. Continua la lista delle conferme da parte dei tre volte campioni d’Italia. Dopo quella di mister Fulvio Colini, arrivata qualche settimana fa, è il turno del suo vice. Ma non è tutto perché Bargnesi d’ora in avanti ricoprirà anche il ruolo di coordinatore tecnico del Settore Giovanile.

Era nell’aria la permanenza del braccio destro di mister Colini, e non poteva essere altrimenti. Ora, al termine di una stagione ricca di successi, arriva l’inevitabile ufficialità. La bontà del lavoro svolto da Davide Bargnesi, per tutti “Daffo”, è testimoniato dal doppio ruolo che svolgerà d’ora in poi.

Non solo viceallenatore della prima squadra, ora anche coordinatore tecnico del Settore Giovanile. Bargnesi avrà il compito di coordinare l’attività degli allenatori delle Under 19, Under 17 e Under 15 seguendo la scia del lavoro svolto con la prima squadra stessa. In questo modo la società biancorossa ribadisce l’obiettivo di valorizzare al meglio i talenti del proprio vivaio, cercando di far entrare i più meritevoli nel giro della prima squadra. La scelta di Bargnesi è stata fin troppo semplice.

«Ringrazio la società per aver rinnovato la fiducia nella mia persona e nella mia professionalità. Sono davvero felice di proseguire il mio lavoro all’Italservice, sia come vice di mister Colini sia, in questa stagione, come coordinatore tecnico. Ho accettato volentieri la proposta che mi è stata avanzata, consapevole che il Responsabile Organizzativo Daniele Ortolani ha tanta voglia – di concerto con la dirigenza societaria – di continuare e ottimizzare sempre più il percorso di crescita del settore giovanile, che già negli ultimi anni ha regalato e si è regalato tante gioie. Cercheremo di portare fra i nostri giovani, con le giuste dosi e modalità, l’impronta del lavoro che svolgiamo in prima squadra, così da creare una cascata dall’alto verso il basso ideale per lo sviluppo dei singoli ragazzi e, più in generale, di tutte le squadre coinvolte».

Un’ottima notizia per l’Italservice, che parte da una base solida e ben strutturata per costruire un futuro ancor più roseo.