TERNI- Non è bastata una prova orgogliosa alla Trecolli Montesicuro per evitare il KO nel recupero di campionato di ieri nella tana della Futsal Ternana. I dorici di Valentino Foroni sono infatti tornati a casa a mani vuote per via del 5-4 maturato sul campo delle Fere guidate da mister Pellegrini. 2-2 il parziale del primo tempo frutto delle reti di Barroso e Paolucci per i locali e Jamcic e Rocha per gli ospiti. L’allungo rossoverde va segnalato al rientro dagli spogliatoi quando Paolucci (2) e Barroso hanno reso vani i guizzi del solito Jamcic e di Robinho.

Nella giornata odierna, invece, attraverso un comunicato ufficiale la società anconetana ha annunciato la separazione delle proprie strade con il pivot italo-brasiliano Carlos Quinellato: “Il Montesicuro Tre Colli comunica l’interruzione del rapporto sportivo con Carlos Quinellato. La società ringrazia l’atleta per il suo contributo alla causa biancorossa e gli augura le migliori fortune professionali e sportive”.

FUTSAL TERNANA – MONTESICURO TRE COLLI 5-4 (2-2 pt)

FUTSAL TERNANA: Fagotti, Almadori, Amarchande, Barroso, Bucci, Capotosti, Costantini, Gabbrielli, Matticari, Pandolfi, Paolucci, Persichetti All. Pellegrini

MONTESICURO TRE COLLI: Dionisi, Quinellato, Carnevali, Ferraresi, Giordano, Capitanelli, Rocha, Lombardi, Jamicic, Ferrucci, Skhoza, Robinho All. Foroni

Arbitri: Francesco Pavia di Ostia Lido ed Alberto Onesti di Pescara

Reti: 2’ Barroso, 6’ Jamicic, 9’ Paolucci, 18’ Rocha // 6’ st Paolucci, 7’ st Jamicic, 8’ st Barroso, 12’ st Paolucci, 16’ st Robinho