ANCONA – Ancora mercato nel girone D di Serie B di Futsal. Il Montesicuro Trecolli del direttore generale Massimiliano Trozzi e del direttore sportivo Massimiliano Marchegiani ha ufficializzato, nelle scorse ore, l’avvenuto tesseramento del portiere italo-albanese Mario Shkoza proveniente dalla Trillini Auto Jesi (Serie C1).

Classe ’96, Shkoza cresce nel San Giuseppe Jesi con cui disputa sia i campionati Juniores e Under 21, sia la C2 con la prima squadra. Negli anni seguenti milita con Jesi Calcio a 5, Santa Maria Nuova e Chiaravalle disputando tutti i campionati dalla C1 alla D. Nel suo palmares anche un Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Marche Allievi nel 2012-2013. Adesso la grande occasione della Trecolli in Serie B.

«E’ per me un’esperienza importante perché arrivo in una società ambiziosa e c’è la volontà da parte mia di crescere e mettermi a disposizione per la squadra. Ho subito trovato un ambiente familiare e non vedo l’ora di poter iniziare l’avventura in questo campionato così affascinante».