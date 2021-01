Futsal serie B, il Cus Ancona espugna Corinaldo e mantiene saldo il primato

I dorici si sono imposti 4-5 a Corinaldo esaltandosi con la doppietta di Alessandro Benigni e la tripletta del gemello Federico Benigni. Sabato al Palacus arriva la Futsal ASKL mentre martedì è in programma il recupero a Faenza

CORINALDO – In attesa dei recuperi di campionato a causa dei tanti rinvii dovuti al Covid, il Cus Ancona mantiene saldo il primato nel girone D di Serie B di futsal andando a sbancare con il punteggio di 4-5 il campo del Corinaldo. I dorici guidati nell’occasione dal vice Michele Ristè sono stati bravi ad andare avanti, poi a resistere dopo il ritorno dei padroni di casa e infine a rimettersi in carreggiata incamerando tre punti dal valore inestimabile. Mattatori del match Alessandro e Federico Benigni rispettivamente con due e tre reti realizzate. Martedì il Cus Ancona sarà di scena a Faenza mentre sabato (ore 15.00 al Palacus) ospiterà la Futsal ASKL per il big match di giornata.

CORINALDO – CUS ANCONA 4-5

Corinaldo: Perlini, Vagnini, Fabbroni, Fedeli, Balducci(C), Rotatori, Nespola, Pettinari, Mancini, Ceccarelli, Rotatori, Sorcinelli. All. Ferri

Cus Ancona: Croitoru, Gusella, Lancioni, Bartolucci(C), Martin, Benigni F., Palfreeman, Benigni A., Taurisano, Baldassarri, Mazzarini. All. Risté

Marcatori: 16’ Fabbroni 1-0, 19’ Benigni F. 1-1; 2’st Benigni F. 1-2, 5’st Vagnini 2-2, 9’ Sorcinelli 3-2, 10’ Benigni A. 3-3, 14’ Fabbroni 4-3, 15’ Benigni A. 4-4, 15’ Benigni F. 4-5