Futsal, la Trecolli non si ferma più: in porta c’è Moretti

ANCONA – Un colpo roboante da far tremare il mercato. In attesa di buone notizie sul fronte ripescaggio in Serie B. La Trecolli Montesicuro si aggiudica le prestazioni del portiere italo-americano Diego Moretti (’82) che, nell’ultima stagione, ha difeso anche i pali della nazionale statunitense. Cresciuto nella Nuova Polisportiva Montesicuro, ha condotto una carriera entusiasmante tra serie A e serie B con le maglie di Pesaro, Forlì, Civitanova, Futsal Cobà e Petrarca Padova. Una garanzia a tutti i livelli, sia umano che sportivo, pronta a dare il suo contributo in una stagione dalle grandi ambizioni per la formazione anconetana.

Anconetano di nascita, ritroverà gli amici di lunghissima data Davide Bilò (player manager) e Massimiliano Marchegiani (direttore sportivo) con cui ha scritto la storia anche del celebre torneo estivo dorico di Piazza Pertini, vinto ripetutamente con la casacca della Moretta. Il suo arrivo segue quelli degli argentini Facundo Setti e Lautaro Biondi, conseguenti ulteriormente alle riconferme di Bilò, Pinto, Giordano, Di Placido Lorenzo e Lombardi (tutti annunciati dalla pagina ufficiale biancorossa).



Mercato finito? Da come si percepisce dalle parti di Montesicuro il dg Massimiliano Trozzi non ha ancora esaurito le cartucce e si aspettano nuovi, clamorosi, colpi di scena.