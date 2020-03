Futsal, il ds della Trecolli Marchegiani racconta il momento attuale

ANCONA- Fermo come tutti gli sport. Il Futsal regionale (e nazionale) è forzatamente ai box per via dell’emergenza Coronavirus e in attesa di capire come finirà l’attuale stagione sportiva. Massimiliano Marchegiani, ds della Trecolli Montesicuro (serie C1) ha raccontato il momento dal suo punto di vista.

«Sto da tanti anni in questo mondo e parlare di sport viene veramente difficile. Questi sono momenti di incertezza, è una situazione che non si riesce a delineare, un dramma che nessuno pensava di vivere. Stagione finita mentalmente per i giocatori? Questo non lo so, basterebbe una scintilla. Tuttavia se devo chiedergli il loro pensiero ad oggi è tutto rivolto alla famiglia e al lavoro. Sono le cose più importanti».

Sulle possibilità di finire la stagione: «Si dovrà seguire una linea comune, magari prendendo spunto dal professionismo. Ci sono società che hanno fatto sacrifici importanti ma per ogni decisione devono esserci le circostanze giuste soprattutto legate alla situazione generale».