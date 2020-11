Futsal, la Divisione si esprime in merito ai recuperi di B e A2 femminile

ANCONA- La Divisione Calcio a 5 ha scelto. Prima i recuperi per Serie B e Serie A2, poi la prosecuzione del calendario. Un po’ come accaduto nella Serie D di calcio. Questo a fronte della riunione avuta nei giorni scorsi tra il Commissario per il Futsal Giuseppe Caridi e i rappresentanti delle società. Naturalmente, i problemi rimarranno perchè molte squadre sono ancora impossibilitate a scendere in campo (viste le positività riscontrate) e il rischio di trovarsi a disputare molteplici “recuperi dei recuperi” è più che mai concreto. Questo, in ogni caso, il testo del comunicato pubblicato nella serata di ieri, 17 novembre, dai vertici della Divisione.

Ecco il testo: «Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, stante le difficoltà logistiche nell’organizzazione delle partite, ascoltati i pareri e le esigenze di tutte le società all’interno delle riunioni svolte in modalità di videoconferenza, il Commissario Giuseppe Caridi ha deciso per la rimodulazione dei Campionati Nazionali di Serie A2 femminile e Serie B. Sarà data priorità al recupero delle gare rinviate sino a oggi, con conseguente differimento dei turni di campionato già in calendario, il tutto finalizzato alla regolarizzazione dello svolgimento dei Campionati».

Quindi: «A partire alla data del 21 novembre sarà definito il recupero delle gare fino a oggi rinviate e conseguentemente si provvederà alla rimodulazione dei Campionati Nazionali di Serie A2 femminile e Serie B al termine della fase dei recuperi. La calendarizzazione degli incontri di recupero sarà definita in accordo con le società, tenendo conto della cronologia delle gare rinviate per ciascun girone e del completamento degli isolamenti fiduciari e/o obbligatori ancora in atto. Tutte le partite saranno calendarizzate con comunicato ufficiale di prossima pubblicazione».