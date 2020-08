Futsal, Bartolucci: «Cus Ancona, sarò il tuo capitano. Onorato della scelta»

ANCONA – Gigi Bartolucci sarà il nuovo capitano del Cus Ancona (Serie B di Futsal) dopo la partenza di Marco Belloni, approdato al Mantova in A1. Il laterale 31enne, da oltre otto anni in biancoverde dopo essere stato prelevato dal Chiaravalle Futsal, ha accettato con grande entusiasmo il nuovo ruolo proposto dalla società.

«Sono onorato di questa decisione – dice – Per il sottoscritto si tratta di una grande responsabilità sia in campo che fuori, mi considero un privilegiato in un club ambizioso come è il Cus Ancona. Sono cresciuto in questa società e indossare la fascia da capitano sarà una grande emozione». Poi, guardando al prossimo campionato in un girone dove figurano tantissime marchigiane, Bartolucci indica la ricetta per far bene.

«Ci aspetta un campionato di serie B particolarmente difficile e impegnativo. Rispetto alla passata stagione abbiamo perso qualche elemento di esperienza. Ci sarà da soffrire, non partiamo con il favore del pronostico, abbiamo in squadra tanti giovani provenienti dall’Under 19 che devono fare esperienza ma di certo non hanno nulla da temere per quello che riguarda il tasso tecnico. La voglia di fare bene di certo non manca resta il fatto che dovremo essere bravi a mettere in campo il massimo gettando il cuore oltre l’ostacolo».