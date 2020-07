Futsal, accordo Cus Ancona e Mantovani in ottica Under 21

ANCONA – Cus Ancona C5 e Mantovani C5 insieme sotto il segno della Under 21. Le due società anconetane, tra le più longeve a livello cittadino per quel che concerne i settori giovanili, hanno deciso di unire gli intenti e allestire insieme una formazione che possa affrontare la suddetta categoria. Risorse dell’una e dell’altra parte così da garantire un ulteriore sbocco nel mondo giovanile ai tanti ragazzi prima del definitivo salto in prima squadra.

A muovere le volontà dei due sodalizi sono state l’attenzione alla formazione dei giovani e l’interesse alla loro crescita. Oggi si parla di Under 21, domani potrebbe parlarsi anche di altro. L’accordo è stato sancito dopo una serie di incontri in cui si sono messe per iscritto tutte le tappe da compiere. Le prime squadre militano in Serie B (Cus Ancona) e Serie C2 (Mantovani) ma la volontà è quella di costruire un’asse importante nell’universo giovanile anconetano.

Emanuele Ferraresi, tecnico della Mantovani C5

A formalizzare l’intesa sono stati, per la Mantovani, Massimiliano Pierabelli, Simone Cherubini ed Emanuele Ferraresi mentre, per il Cus Ancona, Francesco Battistini, Alessio Santilli, David Caselino e Angelo Burdo.