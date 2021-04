Futsal A femminile, il Città di Falconara chiude in goleada la regular season

Il CdF sbanca 0-9 la tana delle Pelletterie esaltandosi con le doppiette di Pato, Guti, Taty e Pereira in aggiunta al sigillo di Luciani. Adesso la testa è alle Final Eight di Coppa Italia

FIRENZE – Si chiude nel miglior modo possibile la regular season del Città di Falconara capolista indiscussa della Serie A femminile di calcio a 5. Le citizens di Massimiliano Neri sono andate ad imporsi per 0-9 nella tana delle Pelletterie a Scandicci evidenziando, se ancora ce ne fosse bisogno, uno stato di forma incredibile in vista dei prossimi impegni.

Quattro le doppiette, rispettivamente di Pato Dal’Maz, Guti, Taty e Pereira in aggiunta all’immancabile timbro di capitan Sofia Luciani, a lanciare un chiaro ed inequivocabile segnale agli avversari. Adesso, nel mirino, ci sono i playoff scudetto (dal 2 maggio con gara-1 contro Cagliari) ma soprattutto le Final Eight di Coppa Italia di Rimini dove, il 23 aprile, a contendere il passaggio in semifinale alle falconaresi ci sarà il temibile Kick Off Milano.

PELLETTERIE – CITTA’ DI FALCONARA 0-9

PELLETTERIE: Luongo, Presto, Maite, Vicchiarello, Gomez, Maione, Duco, Biagiotti, Brandolini, Mannucci, Diodato, Pucci. All. Quattrini

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Luciani, Ferrara, Dal’Maz, Guti, Rubal, Marta, Pereira, D’Amaro, Bernotti, Marcelli. All. Neri

Reti: 13’25” p.t. Pereira (F), 14’23” e 14’30” Taty (F), 16’55” Dal’Maz (F); 4’29” s.t. Guti (F), 8’31” Dal’Maz (F), 15’51” Luciani (F), 17’10” t.l. Pereira (F), 18’07” Guti (F).