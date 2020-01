Pesaro vince ancora e conferma il primato prima della sosta. Acqua&Sapone e Rieti restano in scia

Nuovo turno di Serie A, solito copione: l’Italservice Pesaro sbanca Padova 4-0 e si regala 3 settimane di sosta come prima della classe.

Nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato, non rallenta la sua marcia la squadra di mister Fulvio Colini. Marcelinho, Borruto, De Oliveira e Canal piegano l’Italian Coffee Petrarca. I rossiniani possono ora salutare i nazionali in partenza per le qualificazioni al campionato mondiale di futsal e godersi al meglio la pausa.

L’Acqua&Sapone però non molla. I vicecampioni d’Italia si impongono 9-3 sul campo del Lynx Latina e ottengono la decima vittoria consecutiva. Un cammino fin qui a tratti devastante, Pesaro permettendo.

Soffre, lotta ma espugna il parquet del Kaos Mantova il Real Rieti. Grazie a un pirotecnico 7-6, il quintetto di mister Cundari resta in scia delle altre due big della Serie A.

Rallenta invece il Came Dosson, staccandosi dal trio di vertice. Sylvio Rocha e ragazzi sono costretti ad arrendersi 3-2 sul campo del Cybertel Aniene. Per la compagine romana, 3 punti fondamentali in chiave lotta salvezza.

Il Todis Lido di Ostia vince 6-4 sul campo del CDM Futsal Genova e abbandona l’ultima posizione condannando proprio i liguri al fondo della graduatoria.

Ora, la sosta. Il campionato di Serie A di futsal tornerà nel weekend della seconda settimana di febbraio. Tre settimane utili per ricaricare le pile e tirare il fiato.