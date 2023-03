ASCOLI – E un’altra è andata. Nel campionato di Serie B va in archivio, o quasi, anche la 28esima giornata di campionato. All’appello, in realtà, manca solo il posticipo del Ferraris tra il Genoa e il Cosenza, in programma domani sera alle 20.30. Nelle gare andate in scena tra ieri e oggi, come al solito, non sono mancate le sorprese.

I risultati

Il Frosinone resta capolista indiscusso della classifica e batte in casa il Venezia, senza problemi, per 3-0: reti ciociare di Mulattieri (doppietta) e Caso. Al secondo posto, invece, si issa il Bari, che espugna Ascoli per 1-0 grazie al rigore segnato da Cheddira sul finire del primo tempo. Continua a volare il Südtirol, che tra le mura amiche liquida anche il Perugia per 2-1: Mazzocchi porta in vantaggio gli altoatesini, poi pareggio momentaneo di Casasola e rete decisiva di Curto. Si rilancia il Parma, che con la rete di Vazquez batte in trasferta la Reggina per 1-0. Pisa e Palermo non si fanno male: l’1-1 finale porta le firme di Di Mariano e Sibilli. Al Como basta la rete di Cerri per battere in casa il Modena, mentre tra Brescia e Cagliari finisce 1-1 con i gol di Lapadula, per gli ospiti, e di Bisoli per le rondinelle. Prima vittoria per Oddo sulla panchina della Spal: il 2-1 contro il Cittadella è firmato da Fetfatzidis e Prati, inutile la rete di Ambrosino per i veneti. Infine, 2-2 tra Ternana e Benevento: reti di Mantovani e Coulibaly per gli umbri, Acampora e Tello in rete per gli ospiti.

L’Ascoli

Per quanto riguarda l’Ascoli, al Del Duca arriva una bruciante sconfitta contro il Bari. Di fronte a oltre ottomila spettatori, il Picchio resta in dieci nel primo tempo per l’espulsione di Falasco e Cheddira regala, su rigore, la vittoria ai pugliesi. Questo il commento di mister Breda a fine partita: «Dobbiamo far punti e non accontentarci della prestazione, dobbiamo migliorare, i particolari fanno la differenza, dopo un primo tempo così avremmo potuto fare meglio, dobbiamo essere più cinici e creare più cross, più corner. Come impegno, atteggiamento e qualità è stata un’ottima partita, ma siamo rammaricati per non aver portato punti. Giocare in dieci contro una squadra come il Bari, con un’identità molto marcata, alla terza partita in una settimana non è semplice, ne risenti».

La classifica

Questa, infine, la classifica aggiornata del campionato di Serie B dopo la 28esima giornata, con Genoa e Cosenza che giocano domani sera e che dunque hanno una gara in meno: Frosinone 61; Bari 49; Genoa, Südtirol 47; Pisa, Reggina 42; Parma 40; Cagliari 39; Palermo 38; Ascoli, Ternana 36; Modena, Como 35; Cittadella 34; Perugia 30; Venezia 29; Benevento, Spal 28; Brescia 27; Cosenza 26.