Fossombrone questa volta ci sei riuscito: bentornato in Serie D!

Una doppietta di Germinale piega l'Agazzanese e spedisce i metaurensi in quarta serie dopo il 2-2 dell'andata

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone è tornato in Serie D. Finalmente, aggiungono in terra pesarese, perché negli ultimi anni si è sfiorato più volte questo traguardo. I biancoazzurri questa volta ci sono riusciti, battendo l’Agazzanese 2-1 nella finalissima di ritorno dei playoff di Eccellenza.

Dopo il 2-2 dell’andata, è una doppietta di Germinale a spedire in paradiso la formazione di mister Michele Fucili. Agli emiliani non basta la rete su rigore di Mastrototaro, che ha dimezzato lo svantaggio, arrivata a 20′ dalla fine. L’espulsione finale di Reggiani chiude definitivamente i conti. Il Fossombrone può esultare al triplice fischio una Serie D sognata a lungo.

FOSSOMBRONE-AGAZZANESE 2-1

FOSSOMBRONE (4-3-3): Marcantognini; Camilloni (88’ L. Pandolfi), Riggioni, Urso, Procacci (76’ Rosetti); Palazzi (56’ Spaccazocchi), Bucchi, Conti; R. Pandolfi, Germinale, Battisti (95’ Mea). All. Fucili.

AGAZZANESE (4-3-3): Di Maio; Bragalini, Riccardi, Reggiani, Barba (84’ Vago); Soumahoro (55’ Favari), Gueye (46’ Forbiti), Pastorelli (75’ Bolzoni); Del Fanti (60’ Corbellini), Mastrototaro, Daniello. All. Piccinini.

ARBITRO: Laugelli di Casale Monferrato.

RETI: 40’ e 65’ Germinale, 67’ rig. Mastrototaro.

NOTE: espulso Reggiani all’82’ per condotta violenta; ammoniti Camilloni, Rosetti, Riccardi.