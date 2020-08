Fortitudo Fabriano Cerreto, novità: collaborazione con il Bologna per la scuola calcio

FABRIANO – Novità per quanto riguarda la scuola calcio Fortitudo Fabriano Cerreto. «È con grande soddisfazione – dicono dalla società – che annunciamo l’accordo di collaborazione con il Bologna Fc 1909 per il settore giovanile “scuola calcio” (5-13 anni, nda), proseguendo nel percorso di crescita tecnico-qualitativa iniziato lo scorso anno con il riconoscimento della Scuola Calcio da parte della Figc».

Nello stesso tempo, è stato reso noto il parco allenatori che curerà l’attività di base, dai Piccoli Amici fino a salire agli Esordienti, guidato dal responsabile organizzativo Pino Maraniello e dai responsabili tecnici Gabrio Giacchetta e Besim Useini.

Esordienti 2008: Besim Useini, Stefano Sannipoli, Giuseppe Torresi, Elias Marengo.

Esordienti 2009: Gabrio Giacchetta, Cristiano Scaloni.

Pulcini 2010: Franco Stortini, Walter Sebastianelli, Francesco Impiglia, Rinaldo Lispi.

Pulcini 2011: Sergio Salimbeni, Stefano Tarabelli.

Prima Calci 2012: Nicolas Gambini, Massimo Bosco, Matteo Bugionovo.

Prima Calci 2013: Nicolas Gambini, Matteo Bugionovo.

Piccoli Amici 2014-15: Marco Pagnoncelli, Simone Soldano.

Scuola portieri: Luca Tamburini, Massimo Bosco.

Responsabile attività motoria: Nicolas Gambini.

«I nostri mister – dice Pino Maraniello – sono allenatori qualificati e prima di questo grandi persone che curano oltre che l’aspetto tecnico anche quello emozionale e di crescita di ogni singolo ragazzo. Nel dare il benvenuto ai nuovi allenatori augurando loro un buon lavoro, ci teniamo anche a ringraziare di cuore e salutare chi era con noi fino all’anno scorso, che per motivi personali o di lavoro ha scelto altre strade: Silvi, Boccadoro, Sentinelli, Paris, Santarelli, Angeletti, Fais, Ruggeri e Balducci».

E a proposito dell’affiliazione con il Bologna, veicolata attraverso il marchio “5-13 Kids Bologna”, Maraniello aggiunge. «Si tratta di un progetto ambizioso con il quale si vuol proseguire il percorso di crescita del settore giovanile calcistico a Fabriano. Le società collaboreranno per offrire la migliore formazione tecnica agli istruttori e ai giovani calciatori. Il team potrà contare su uno staff composto da tecnici, preparatori motori ed accompagnatori, tutti costantemente impegnati nell’obiettivo comune di portare i giovani atleti a vivere lo sport divertendosi, raggiungendo al termine di questo percorso il massimo delle proprie potenzialità. Per la stagione che è alle porte abbiamo inoltre in cantiere nuove iniziative grazie alle quali, con il supporto educativo e sportivo proposto dalla scuola calcio Bologna Fc 1909, intendiamo consolidare la nostra posizione di riferimento per le famiglie di Fabriano e dintorni che desiderano far praticare lo sport del calcio ai propri figli».

Prossimamente la società annuncerà anche le novità relative alle squadre agonistiche del settore giovanile.