Football americano, Lombardi dei Dolphins Ancona: «Non si poteva fare altro che annullare»

ANCONA – Con la sospensione definitiva dei campionati di football americano 2019-2020, a causa dell’emergenza Coronavirus, i Dolphins Ancona hanno chiuso definitivamente la loro annata. Dal 1984 la società anconetana non potrà terminare il suo campionato senior e, inoltre, dal 1980 non sarà assegnato neanche il titolo di campione d’Italia.

Ha commentato la situazione attuale il presidente dei dorici Leonardo Lombardi: «Concordo in toto con la scelta del presidente Orlando. Purtroppo l’emergenza Coronavirus ha mandato all’aria i progetti di tutti. Non si poteva fare altro che annullare i campionati senior non sussistendo tempi e condizioni per giocare. La salute degli atleti, degli arbitri e di tutto il personale delle squadre deve venire prima di tutto».

Prima dello stop era stata vagliata anche la possibilità di riprendere i campionati nel periodo estivo: «Qualcuno voleva provare a disputare i campionati questa estate. Ma sarebbe stato troppo caldo – ha concluso Lombardi -. Avremmo potuto giocare solo di sera ed avremmo avuto risultati molto falsati, a mio modo di vedere. La speranza ora è di poter riprendere con adeguate misure di sicurezza l’attività delle giovanili, come da tradizione dopo ferragosto, e poter disputare i campionati nel periodo autunno-inverno, come sempre».