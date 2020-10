Football americano, Dolphins: nel weekend scende in campo la formazione Under 20

ANCONA – È tempo di campionato in casa Dolphins Ancona. Nonostante le disposizioni relative al Coronavirus e l’allerta massima in tutto il centro sportivo Nelson Mandela, la stagione del football americano è pronta ad iniziare anche nel capoluogo. Come da tradizione sarà la compagine Under 20 a dare il via alle danze con il match casalingo di domenica 11 ottobre alle 14.00 contro i Guelfi Firenze.

Per il resto saranno, grossomodo, i soliti gli avversari degli anconetani. Quindi ecco (oltre ai Guelfi) Ducks Lazio e Aquile Ferrara con cui confrontarsi in questa prima parte di stagione. Il 17 ottobre è in programma Ferrara – Dolphins, mentre il 25 ottobre i dorici ospiteranno i Ducks Lazio. Il 7 novembre inizierà il secondo giro che si andrà a concludere il 29 novembre.

Viste le porte chiuse imposte dal Dpcm e dalla normativa anti-Covid, la società ha reso noto che tutte le partite ufficiali saranno visibili in streaming attraverso la piattaforma Youtube (mediante un link che sarà fornito volta per volta attraverso la pagina Facebook ufficiale GLS Dolphins Ancona).