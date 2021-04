Football americano, i Dolphins Ancona si scaldano e confermano coach Rotelli

ANCONA- Con l’imminente inizio del campionato di Prima divisione 2021, quello della “speranza” post-lockdown, i Dolphins Ancona hanno limato gli ultimi dettagli che li porteranno all’inizio. Come tecnico è stato riconfermato coach Roberto Rotelli che è apparso subito carico in vista della nuova-vecchia sfida:

«Si è scelta la continuità – ha spiegato Rotelli che fungerà anche da direttore tecnico – proprio per proseguire ciò che di buono si stava costruendo lo scorso anno. Poche le modifiche apportate, tutte dovute agli impegni o alle esigenze di forza maggiore che hanno costrutto qualcuno a rinunciare». Il supervisor coach sarà Rik Parker mentre nello staff figureranno anche Loris Aquinati, Andrea Polenta e Peppe Alpini. Presenti anche Gigio Rosati e Simone Domenichetti:

«Rosati ha accettato questo doppio ruolo con entusiasmo e lo ringrazio per questo perché dovrà sopperire all’assenza di Pippi Moscatelli. Per motivi strettamente personale Pippi non può al momento essere dei nostri. Si spera possa tornare ad esserlo il prima possibile». Rosati e Parker guideranno anche la formazione Under 17 di flag football pronta ai nastri di partenza.