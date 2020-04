La formazione anconetana di football americano non tornerà più in campo in seguito alla decisione federale di sospendere definitivamente i campionati di Prima e Seconda Divisione e il torneo a 9

ANCONA – Termina ufficialmente anche la stagione sportiva 2020-2021 dei Dolphins Ancona, società di football americano anconetana. Questo dopo la decisione presa dal presidente federale Leoluca Orlando, in accordo con il Coni, di annullare definitivamente i campionati di Prima e Seconda Divisione e il campionato a 9 giocatori in seguito all’emergenza Coronavirus.

Nella motivazione si legge che il verdetto è stato preso: «Al fine di tutelare la salute degli atleti, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti, di tutti i tesserati coinvolti nello svolgimento delle attività agonistiche e delle loro famiglie». La decisione è stata sofferta ma, visto il periodo, ritenuta da tutti inevitabile.

Sono attesi a giorni anche provvedimenti riguardanti gli altri campionati in calendario. Nella fattispecie quelli di flag junior e tackle junior. Questi potranno ripartire solo quando le condizioni sanitarie lo permetteranno.

La chiusura del comunicato federale è un invito a non mollare, in questi giorni di grandissima difficoltà: «Non ci resta che attendere, con pazienza e ottimismo, affidandoci a chi sta lavorando con competenza ed abnegazione da tante settimane per tentare di arginare una situazione tanto drammatica quanto inattesa, che ha coinvolto il mondo intero, pronti a ripartire non appena ce lo consentiranno».