Restare uniti anche se lontani: i Dolphins Ancona sperimentano sui social

ANCONA- Restare uniti, anche rimanendo a casa. I Dolphins Ancona, Prima Divisione di Football Americano, rispettano alla perfezione le disposizioni in tema di emergenza Coronavirus ma dimostrano che si può ugualmente mostrare vicinanza. Sulla propria pagina Facebook, la società dorica ha realizzato un bel video che simboleggia tutto questo con le voci dei propri protagonisti.

«Non possiamo più allenarci ma siamo sempre e comunque una squadra – si sente all’inizio del video realizzato – In queste ore si chiede tanta responsabilità, fate come noi e restate a casa». Con le voci, in scorrimento, di dirigenti, tecnici e atleti. Poi la conclusione, che rappresenta un po’ quanto detto in questi giorni dalle autorità:

«Agite responsabilmente, al massimo una passeggiata da soli, ma state a casa».