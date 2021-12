Fioretto, la Nazionale del Ct Stefano Cerioni apre il 2022 al Palascherma di Jesi

Azzurri e azzurre in via Solazzi dal 3 all’8 gennaio, per preparare le gare di Coppa del Mondo del 14-16 a Parigi per gli uomini e a Poznan per le donne. Trentacinque gli atleti convocati

