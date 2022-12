Fioretto, Coppa del Mondo: Tommaso Marini trionfa a Tokyo

Torna a vincere in Coppa del Mondo il già campione iridato di fioretto Tommaso Marini. L’atleta anconetano delle Fiamme Oro ha vinto la prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Tokyo.

Per Marini, atleta che si allena al Club Scherma Jesi, affermazione 15-13 in finale contro il francese Maxime Pauty, dopo che in semifinale, con Marini avanti 6-5, l’egiziano Alaaeldin Abouelkassem era stato costretto al ritiro per infortunio. In precedenza Marini aveva battuto il francese Ediri nei quarti (15-8), una giornata iniziata col 15-4 al giapponese Matsubuchi e i 15-9 al cinese Chen e all’altro nipponico Shikine.

Per il campione marchigiano un bell’acuto dopo l’esordio stagionale sotto tono a Bonn.

«Sono davvero contento di questa vittoria dopo un esordio a Bonn non all’altezza delle aspettative – le parole di Marini a federscherma.it – ma ci sta, non sempre riesci a ottenere il massimo. È un successo che mi dà tanta autostima, però adesso testa alla gara a squadre». Prova in programma domani 11 dicembre.