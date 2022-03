Basket, finale amaro per la Halley Thunder Matelica a La Spezia

FABRIANO – La Halley Thunder Matelica torna sconfitta dalla trasferta a La Spezia al termine di una partita di rara intensità e straordinario equilibrio conclusasi sul 54-49 per la Cestistica Spezzina, ventiduesima giornata del campionato di serie A2 femminile di basket.

Dopo un avvio favorevole alle padrone di casa liguri (11-3 al 5’), infatti, Matelica si organizza, recupera e passa avanti fino ad un massimo di 23-29 al 14’. Da questo momento in poi la gara viaggia sul filo del rasoio fino alla conclusione, con vantaggi minimi e canestri col contagocce.

Si entra negli ultimi due minuti sul punteggio di 50-49 per La Spezia. In questo frangente le liguri trovano la via del canestro con N’Guessan per il 52-49, mentre le matelicesi non riescono a fare altrettanto. Nel finale due tiri liberi di Colognesi fissano il risultato sul 54-49.

In seguito a questa sconfitta la Halley Thunder resta ferma a quota 20 punti, scalando dal sesto al settimo posto. Mentre la Spezzina consolida la seconda posizione in classifica con 30 punti.

Per quanto riguarda il resto della giornata, sconfitta beffarda anche per l’altra marchigiana Feba Civitanova (Rylichova 20) che – dopo aver ampiamente condotto l’incontro – nel finale viene sorpassata e battuta dal Vigarano per 72-76. Colpi esterni anche del Cus Cagliari (Striulli e Prosperi 15) a Ponte Buggianese per 54-67 e di Umbertide (Baldi 17) a Capri per 68-70. Successi senza particolari problemi per la capolista San Giovanni Valdarno sul Battipaglia (61-40), di Savona (Zanetti 20) su Selargius per 78-63 e di Firenze (Rossini 27) su Patti per 82-64.

Classifica – San Giovanni Valdarno 32; La Spezia e Firenze 30; Umbertide 28; Vigarano 24; Cagliari, Matelica e Battipaglia 20; Selargius e Savona 18; Patti e Capri 16; Ponte Buggianese 10; Civitanova 8.



Cestistica Spezzina – Halley Thunder Matelica = 54-49

Cestistica Spezzina – Colognesi 17 (6/15), Templari 11 (4/11, 1/6), Zolfanelli 2 (1/4, 0/4), Serpellini, Castellani 7 (2/9, 1/3), Pini 5 (2/5, 0/1), N’Guessan 10 (3/9, 1/3), Meriggi ne, Guzzoni 2 (1/3), Guerrieri ne, Ratti ne, Amadei. All. Corsolini

Halley Thunder Matelica – Ridolfi ne, Stronati, Albanelli 12 (1/6, 3/6), Gramaccioni 7 (2/7, 0/2), Gonzalez 22 (7/13, 1/6), Zamparini, Aispurùa 4 (2/5), Michelini, Pallotta 2 (0/4 da due), Franciolini 2 (1/1), Offor. All. Cutugno

Parziali – 16-16, 19-18, 8-8, 11-7

Arbitri – Lenoci di Torino e Mamone di Novara