La Lardini attende il ripescaggio in B2. Ma per ora non c’è spazio

Il settore campionati della Fipav ha pubblicato l’elenco delle formazioni di serie B, maschile e femminile aventi diritto a partecipare al campionato 20/21.

La sorpresa c’è, perché, la Lardini Filottrano che come noto ha rinunciato dopo 4 stagioni a giocare in serie A1, non è stata inclusa nelle società aventi diritto. Fin qui nessuna sorpresa.

Al momento però la lista delle 60 squadre che hanno presentato domanda per la B1 e le 144 per la B2 è completa, cosa inattesa, e quindi se non dovesse muoversi qualcosa ai piani superiori della serie A, la Lardini del presidente onorario Giovanni Morresi sarebbe esclusa dai campionati nazionali.

In realtà in serie A deve succedere ancora molto perché la A1 che doveva essere a 14 squadra aveva 13 aventi diritto dopo la rinuncia della stessa Filottrano ma la Volalto Caserta 2.0 non è stata ammessa e ha rinunciato anche a presentare ricorso. Da 14 quindi sarebbero 12 le partecipanti che tuttavia dovrebbe aumentare di una unità perché la Delta Trentino dovrebbe venire ripescata portando la massima serie a 13 squadre e liberando un posto in serie A2 che spetterebbe a Cerignola anche se pure le siciliane di Aragona ambiscono a tornare in serie A.



Ciò libererebbe un posto in B1 e probabilmente, a scalare, anche in B2.

La Lardini Filottrano aveva presentato domanda di ripescaggio sia per la B1 che per la B2 quindi la possibilità che trovi spazio o come avversaria in 3’ serie di Clementina e Pieralisi Jesi o in 4’ serie dove troverebbe Fano, Corridonia, Fermo, Pagliare, Porto San Giorgio è concreta seppur non sicura.

In B maschile invece nessuna sorpresa con la Nova Volley Loreto, Libertas Osimo, Bontempi Ancona, Volley Potentino (che ha scambiato il titolo con Pineto), Paoloni Macerata e Montesi Pesaro a rappresentare la pattuglia delle marchigiane tutte avversarie per un girone ricco di derby e completato probabilmente dalle 5 umbre e probabilmente San Marino.