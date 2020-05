Volley, Filottrano e Macerata pronte all’accordo per una serie A1 che rappresenti le Marche

Il futuro sembra scriversi giorno per giorno e se la notizia vera è che due società stanno trovando un accordo per una vera collaborazione (fa notizia!) dall’altra è chiaro che di due squadre marchigiane di serie A di pallavolo femminile, tra A1 e A2, ne resterà una sola.

Ipotizzando che né Castelbellino né Pesaro chiedano di salire dalla serie B in A2, c’è alle viste la nascita di un nuovo soggetto sportivo che potrebbe completarsi creando un progetto tecnico anche per il settore giovanile, che sarebbe non tanto la squadra di due città quanto quella di due province, un territorio.

Ecco quindi che l’ipotesi di accordo tra la Lardini Filottrano e l’Helvia Recina Macerata è molto più di una suggestione di cui si ragionava qualche settimana fa. Gli incontri si sono susseguiti e c’è abbastanza materiale per instillare negli sportivi un certo ottimismo.

I rispettivi dirigenti stanno limando i dettagli a partire dal soggetto che si va a costituire. Il dubbio poteva essere relativo a chi delle due avrebbe incorporato l’altra e la soluzione potrebbe essere di crearne uno nuovo mantenendo in vita le società genitrici con la propria storia e le proprie peculiarità. Il nuovo soggetto sarà chiamato a gestire il campionato di serie A, il budget a disposizione e l’aspetto sportivo con un nuovo consiglio di amministrazione che designerà un presidente e un vice, tutta la struttura sportiva con direttore sportivo e team manager, più lo staff tecnico.

Per ora sembra esserci un candidato alla panchina che è Luca Paniconi. Il tecnico artefice della promozione dalla B di Macerata e del buon primo campionato di serie A2 si è fatto conoscere al volley di alto livello portando la Lardini in A2 e guidandola nella sua prima stagione in cadetteria. Il rapporto è ottimo con Morresi e gli altri filottranesi. Si potrebbe imputare che non ha esperienza di serie A1 cosa che potrebbe fare la differenza anche al momento dell’ingaggio delle atlete. Da Filottrano si punterebbe a confermare di certo Partenio e Nicoletti e magari anche Bisconti e Moretto. Serve un palleggiatore di livello e un paio di altre attaccanti con punti nelle mani per una A1 che la Lega Volley ha pensato a 16 squadre ma che verosimilmente non avrà più di 14 protagoniste con San Giovanni e Marignano e Bergamo di cui non si hanno notizie certe.

Dopo le 4 stagioni al Palabaldinelli, di cui 3 in A2 con in panchina Paniconi, Pistola e Bellano e le 3 di A1 con Beltrami sostituito da Nica, Chiappini sostituito da Schiavo poi confermato per la stagione scorsa con l’approdo sul campo di gioco di Jesi, ecco una nuova città, la terza, ma un coach già conosciuto. Per ora resta il forse che si va, tuttavia, giorno dopo giorno scolorandosi lasciando spazio a nuove certezze. In attesa di annunci ufficiali. Di tempo non ce n’è più molto.