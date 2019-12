Filottranese, Giuliodori: «Resta il rammarico per la vittoria mancata»

FILOTTRANO- Il pareggio per 1-1 con il Valfoglia ha rallentato la marcia della Filottranese di mister Marco Giuliodori. I biancorossi, nonostante la buona prestazione, non sono riusciti ad ottenere il bottino pieno perdendo un po’ di terreno verso chi precede in classifica.

Permane l’imbattibilità casalinga e si allunga la striscia di risultati utili consecutivi ma è tanto il rammarico all’interno dello staff tecnico biancorosso. Non ne fa mistero Giuliodori che commenta così il risultato e la classifica:

«C’è rammarico per questo pareggio immeritato perchè abbiamo concesso un unico tiro in porta ai nostri avversari, su una nostra disattenzione, ed abbiamo pagato dazio. Abbiamo giocato bene dominando la partita, purtroppo abbiamo fallito l’occasione della vittoria nel finale». Il tecnico biancorosso non ha poi usato mezzi termini per definire la condotta, talvolta scorretta, degli avversari:

«Dispiace che il Valfoglia abbia messo pure troppo agonismo in campo, con dei falli evitabili ed anche pericolosi. Rimane il rammarico per non aver ottenuto il bottino pieno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA