Figc Marche, il 9 gennaio si vota per il rinnovo delle cariche in seno al comitato

Nelle elezioni sportive marchigiane si voterà il prossimo presidente per il quadriennio 2021-2024. Oltre al numero uno uscente Paolo Cellini in corsa ci sono Ivo Panichi e Angelo Camilletti

ANCONA – Tempo di elezioni per il comitato regionale della Figc-Lnd Marche. Il 9 gennaio, dalle 9.30 al Palarossini di Ancona, si voterà per il rinnovo delle cariche inerenti al quadriennio 2021-2024. Per la carica di presidente, oltre al numero uno uscente Paolo Cellini, sono in corsa l’attuale vicepresidente Ivo Panichi e il numero due della Recanatese Angelo Camilletti.

Questo il testo ufficiale della convocazione resa nota dal comunicato n.63: «Per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, del Comitato Regionale Marche, l’assemblea del Comitato Regionale Marche FIGC-LND è convocato per sabato 9 gennaio 2021 presso il Palasport Palaprometeo di Ancona Strada Prov. Cameranense alle ore 09,00 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nell’ordine del giorno».

Le elezioni saranno regolate dalle norme vigenti mentre le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il CR Marche. La verifica dei poteri, inoltre, si svolgerà alle 8.30 nel medesimo luogo delle elezioni. Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’autorità sanitaria si rendesse necessario svolgere l’assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”) la relativa comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto.

I candidati dovranno formalizzare la loro candidatura ufficiale entro lunedì 4 gennaio 2021. Nelle schede elettorali i nominativi saranno posti in rigoroso ordine alfabetico.