Figc Marche, Moretti: «Lo stop l’unica via. Ripresa? Vedremo a ridosso del 3 aprile»

Il consigliere regionale ha parlato dello stop dei campionati e della possibile ripresa in merito all'emergenza Coronvirus che ha stoppato tutta l'attività sportiva

ANCONA- I campionati regionali, parlando di calcio, sono tutti fermi e lo saranno fino al 3 aprile per via della pronuncia unificata di tutti gli organi competenti in materia di emergenza Coronavirus.

Giorgio Moretti, consigliere della Figc Marche, ha parlato dello stop ritenendolo l’unica possibilità da scegliere in questo momento:

«Fermarsi era l’unica cosa da fare. Tutti i settori della vita comune lo stanno facendo perchè l’imperativo è cercare di stare a casa il più possibile. Lo sport non può far altro. Ripartire? La risposta più importante è quando potremmo farlo. Se il 3 aprile si dovesse riuscire a riprendere ci sarebbero i tempi tecnici per finire regolarmente il campionato anche perchè sarà rimandato anche il Torneo delle regioni di calcio a 11 e potrebbero recuperarsi delle giornate».

La decisione, a ridosso della scadenza del 3 aprile, arriverà rigorosamente dall’alto: «Decideranno gli organismi superiori. Io, in cuor mio, spero di riprendere perchè vorrà dire che l’emergenza è stata contenuta. Adesso come adesso è difficile fare valutazioni».