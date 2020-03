Figc Marche, Cellini: «No infrasettimanali se riprendessimo a maggio»

ANCONA- L’emergenza Coronavirus e l’eventuale ripresa dei campionati di calcio dilettantistici a maggio.

Il presidente della Figc Marche Paolo Cellini è tornato sulle parole del numero uno della Lnd Cosimo Sibilia secondo cui bisogna portare a termine i campionati a costo di giocare ogni tre giorni: «Con la stagione programmata in trenta giornata, auspicando di riprendere la regolare attività nel mese di maggio, per disputare le sette gare mancanti non avremmo bisogno di disputare i turni infrasettimanali visto l’allungamento del limite di conclusione al 30 giugno».

Cellini ha poi ribadito, riprendendo anche le parole di Sibilia e degli altri vertici federali, la volontà di chiudere sul campo la stagione attuale: «Chiudere sul campo è il nostro pensiero ma la riserva è rappresentata dalla situazione del virus. In ogni caso ci sarà un periodo di ripresa che, tuttavia, per i dilettanti potrebbe essere meno ampio di quello che verrà riservato ai professionisti».