Figc Marche, Cellini finisce il mandato e si ricandida da presidente

ANCONA- Si è svolta oggi (29 dicembre) nella sala del consiglio della Figc Marche la conferenza stampa di fine mandato (il sesto consecutivo) del presidente federale Paolo Cellini. Il numero uno uscente, che si ricandiderà per il ruolo di presidente nelle elezioni del prossimo 9 gennaio, ha ripercorso le tappe salienti dell’ultimo quadriennio 2016-2020:

«Cosa abbiamo fatto in questi anni? Credo che i numeri siano la miglior risposta. Il biglietto da visita del nostro Comitato è nel report che ogni anno la Figc realizza sulle varie realtà regionali. In quelle statistiche le Marche sono ai vertici. Come attività dilettanti e giovanili viaggiamo con gli stessi numeri di regioni che per superficie e abitanti sono il doppio di noi come Piemonte, Toscana e Sicilia. Un risultato che deve essere preso con orgoglio da tutti coloro, società per prime, che sono coinvolti».

Il discorso non poteva che sfociare sulla ripartenza dei campionati regionali che, per il momento, resta fissata per il 13-14 febbraio: «Con buonsenso si è deciso di ridimensionare gli organici e questo ci consente di ripartire cercando di evitare il congelamento dell’attività come la scorsa stagione. Quando? Ripartiremo facendo riferimento alle norme generali che arriveranno da Roma ma nulla potrà essere programmato senza il loro consenso. La linea è quella che abbiamo adottato dall’inizio di questa avventura: il dialogo con le società».

In conclusione: «Occorre mantenere la centralità delle società come riferimento dell’attività del Comitato. Confronto che proseguirà anche potenziando un organo come la Consulta. Un altro punto sarà una maggiore attenzione all’attività giovanile in generale, per promuoverla e qualificarla».