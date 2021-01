Fidal Marche, Simone Rocchetti è il nuovo presidente federale

ANCONA- Simone Rocchetti è il nuovo presidente del Comitato regionale Fidal. La sua elezione arriva al termine della giornata di ieri quando, al Palaindoor di Ancona, ha raccolto il massimo delle preferenze da parte dell’assemblea elettiva succedendo così all’ex presidente Giuseppe Scorzoso. Anconetano di 52 anni, avvocato di professione residente a Macerata, Rocchetti è già stato vicepresidente del Comitato dal 2012 al 2016 dopo aver ricoperto, in passato, anche il ruolo di consigliere e giudice unico. 1180 i voti ricevuti contro i 1045 dell’altro candidato Fabio Romagnoli.

Queste le sue prime parole da numero uno dell’atletica marchigiano: «Il cambiamento non ci deve spaventare – ha detto Simone Rocchetti – anzi stimolare. Servono proposte innovative per dare nuovo impulso e vigore: non piccole correzioni, ma neppure buttare via ciò che è stato fatto di buono, per riproporre il Comitato regionale come punto di riferimento per le richieste che provengono dalle società e traendo linfa vitale delle loro idee. La presenza numerosa all’assemblea è segnale di attaccamento e i vostri atleti devono essere al centro della nostra attenzione».

Eletti anche gli otto consiglieri, nella fattispecie Maria Gabriella Trisolino (1237), Mauro Ficerai (1234), Giuseppe Agabiti Rosei (965), Sergio Bambozzi (964), Alessandro Fineschi (955), Vinicio Ruggieri (944), Andrea Corradini (914) e Leonardo Sanna (896).