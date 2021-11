Fermana, tutto pronto per “colorare il Recchioni” contro l’Imolese

Nella conferenza stampa settimanale, presenti il DG canarino Fabio Massimo Conti, il Sindaco Paolo Calcinaro ed il Consigliere Comunale Giulio Pascali, per illustrare l’iniziativa “Coloriamo il Recchioni”, che ha coinvolto in questi giorni le scuole, le scuole calcio e le contrade della città, per coinvolgere i tanti ragazzini che ne fanno parte con l’ingresso gratuito per gli under 18.

Ad aprile l’incontro il DG Fabio Massimo Conti, che ha parlato anche della prossima gara con l’Imolese. Queste le sue parole: «quella di domenica è sicuramente un’iniziativa importante, essendo state invitate tutte le scuole calcio della provincia di Fermo e le scuole di Fermo e del circondario. L’iniziativa è stata ideata sia per far modo che ci fossero più presenze sugli spalti, perché avvicinare a questo sport, al calcio in questo caso, bambini e ragazzi della piccola età, deve essere uno degli obiettivi che deve avere una società che fa sport, sia per promuovere le attività di settore giovanile. È normale l’idea serva anche per cercare nuove leve che inizino a seguire le sorti della propria squadra. Abbiamo accolto l’appello che c’è stato fatto da più parti, dall’Assessore allo Sport Scarfini, al Sindaco Calcinaro. Domenica sarà un’occasione per toccare diverse tematiche, oltre ad essere una gara molto importante per la Fermana. È chiaro che l’Imolese è una squadra che ci precede in classifica e dobbiamo fare una partita molto accorta. È una gara definibile uno scontro diretto, anche se non siamo a poche giornate dalla conclusione del campionato. Dobbiamo tenere sempre in mente il nostro obiettivo ed usare la testa nei momenti in cui questo è richiesto. Dovremo scendere in campo cercando per cercare di fare la partita nel nostro miglior modo possibile, come abbiamo sempre fatto dall’arrivo del mister Riolfo. L’atteggiamento e lo spirito devono essere sempre gli stessi, soprattutto in certi particolari ed in certi dettagli che alla fine dei 90 minuti più recupero potrebbero fare la differenza.

Volantino ufficiale dell’iniziativa “Coloriamo il Recchioni” (Uff. Stampa Fermana)

Così invece, l’Assessore Giulio Pascali: «per l’Amministrazione è stata un’iniziativa che ha voluto subito cogliere con grande entusiasmo, come ogni volta che c’è un’idea con la Fermana, per la Fermana, che vede protagonista lo sport ed i giovani. La nostra attenzione infatti, è da sempre rivolta sia alla squadra che costituisce il fiore all’occhiello della nostra città, portando il nome di Fermo in piazze importanti in tutta Italia, che allo sport ed alle società sportive. Siamo contenti del coinvolgimento delle scuole e delle contrade di Fermo, che ha visto una grandissima adesione, con numeri importanti. Sarà quindi tutto più bello in uno stadio pieno di ragazzi che posano avvicinarsi alla Fermana ed essere stregati da quei colori».

Non mancano neanche le parole del Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, anche lui presente all’incontro: «vorrei complimentarmi con la Fermana, con i tifosi e con tutti coloro che hanno promosso con questa idea, perché è così che si crea entusiasmo e si costruisce un seguito. La partita è importante, dobbiamo esserci e sostenere i ragazzi e la società. Avere una società in serie C, sana, che paga puntualmente gli stipendi ai giocatori, è un tesoro da tenerci stretto».

Il bomber Ettore Marchi premiato per le 500 gare da professionista (Foto Uff. Stampa Fermana)

Premiato infine il bomber gialloblù Ettore Marchi, per il raggiungimento delle 500 gare tra i professionisti, in occasione della gara Pescara-Fermana di alcune settimane fa. Un traguardo davvero importante per un giocatore da cui la società si aspetta molto in questa stagione.