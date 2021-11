Fermana travolta a Cesena. I romagnoli, tra le pretendenti alla B, vincono 4-0

La Fermana era attesa, dopo l’importantissima vittoria con la Pistoiese, dal difficilissimo test di Cesena contro la terza della classe, dietro solamente alle due battistrada Modena e Reggiana. Dopo una gara che ha visto partire fortissimo i padroni di casa sin dai primi minuti, con Ginestra chiamato già a due interventi decisivi su Steffè e Pierini. La Fermana prova a reagire andando alla conclusione con Cognigni, su cui è bravo l’estremo difensore Nardi a salvarsi.

Il Cesena passa però già al 16’ con Bortolussi, bravo ad anticipare tutti su una bella iniziativa del compagno di squadra Favale. I canarini rispondono al 22’ con Pannitteri, decisivo con le sue reti nelle ultime gare, ma la sua conclusione è deviata in angolo. Negli ultimi secondi della prima frazione di gioco, il Cesena va vicinissimo al raddoppio centrando la traversa con Pierini. Nella ripresa, i gialloblù subiscono subito il raddoppio ad opera di Mulè al 48’, bravo a depositare in rete dopo un’azione frutto di uno schema da calcio piazzato. La Fermana prova riaprire la gara, ma inevitabilmente subisce le ripartenze dei padroni di casa, che colpiscono per la terza volta con Bortolussi all’83’ e con Caturano all’86’, che porta il risultato sul definitivo 4-0. Risultato fin troppo pesante per una Fermana che ha cercato comunque di fare la sua gara, peccando però proprio nei momenti cruciali del match, in entrambi i casi nei primi minuti delle due frazioni di gioco. Fermana che torna dunque in zona Play-Out,in diciassettesima posizione, con 15 punti.

L’attaccante Luca Cognigni, oggi vicinissimo al gol (Foto Uff. Stampa Fermana)

Questo il tabellino del match del “Manuzzi”:

CESENA-FERMANA 2-0

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Mulè, Ciofi, Favale; Steffè (38’ st Brambilla), Rigoni (1’ st Missiroli), Ilari (24’ Ardizzone); Caturano, Pierini (24’ st Zecca); Bortolussi (42’ st Adamoli). All.Viali

FERMANA (3-4-2-1): Ginestra; Alagna, Blondett, Scrosta; Rossoni (27’ st Mordini), Mbaye (27’ st Capece), Graziano, Rodio; Pannitteri (27’ st Frediani), Cognigni (35’ st Rovaglia), Marchi (17’ st Nepi). All.Riolfo

ARBITRO: Gualtieri di Asti

RETI: 16’ Bortolussi, 3’ st Mulè, 38’ st Bortolussi, 41′ st Caturano

NOTE: ammoniti Mulè, Blondett, Alagna, Cognigni. Recupero 1 + 3

L’allenatore della Fermana Giancarlo Riolfo (Foto Uff. Stampa Fermana)

Mister Riolfo è deluso soprattutto per il risultato dei suoi, più che per la prestazione: «C’è grande amarezza, ma anche consapevolezza. Ci deve essere consapevolezza in tutti, di quello che siamo, di quello che dobbiamo fare, di quelli che sono i nostri obiettivi, e quello che si va ad affrontare quando si incontrano determinate squadre. Abbiamo giocato la gara a viso aperto, il Cesena è stato molto bravo, merito a loro della vittoria, perché ha saputo gestire la partita, trovare gli spazi, fisicamente e con grande qualità ed organizzazione. Noi abbiamo subito alcune cose, ci potevamo trovare sotto anche prima. Quello che ritengo positivo, è che i ragazzi non hanno mollato, cercando di ribattere colpo su colpo. Non siamo stati bravi e fortunati a trovare l’occasione e la situazione da gol. Poi, nel secondo tempo il 2-0 ci ha fatto male. I ragazzi hanno messo quello che avevano in campo. Bisogna dare anche onore agli avversari, che sono stati superiori. A volte bisogna stringere la mano all’avversario e guardare avanti. La Fermana ha fatto cose importanti nell’ultimo periodo, i ragazzi debbono prendere coscienza di quanto fatto e lavorare con grande umiltà, raggranellando quei punti che ci devono servire per raggiungere quello che è il nostro obiettivo».