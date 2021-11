La Fermana torna al successo con la Pistoiese. Decide ancora Pannitteri

La Fermana era attesa ad un pronto riscatto dopo la rocambolesca sconfitta di Teramo di 7 giorni fa, ma davanti c’era una Pistoiese che dopo un avvio difficile stava iniziando a correre e trovando una sua fisionomia. Gara come al solito molto equilibrata, che ha visto la Pistoiese partire meglio, impostando il gioco molto bene dal basso, facendosi pericolosa in alcune occasioni.

La Fermana risponde al 12’ con una conclusione di Pannitteri che Blondett di testa non sfrutta. Al 22’, è bravo Marchi a rendersi pericoloso, trovando un ottimo Crespi, bravo a respingere in angolo. Occasione successivamente non sfruttata ancora da Blondett, sempre di testa, ancora una volta impreciso. Fermana ancora in avanti con Pannitteri a rendersi pericoloso, trovando sulla sua strada ancora l’estremo difensore ospite Crespi, uno dei migliori tra gli arancioni. La rete che decide la gara arriva al 38’ dopo un cross di Rossoni che trova Graziano pronto a fare da sponda per l’accorrente Cognigni che conclude in porta. Crespi non trattiene ed è lesto l’accorrente Pannitteri a siglare la rete del vantaggio, la sua terza in campionato. La Pistoiese ha subito l’occasione per andare al pareggio con Moretti, ma il giocatore toscano conclude alto. Nella ripresa, canarini subito vicini al raddoppio ancora con Pannitteri, oggi il migliore in campo, ma la sfera sfiora il palo. Gli ospiti rispondono con una conclusione di Pinzauti. Prima del termine della gara, è Rodio a mancare di un soffio il raddoppio in scivolata su un cross dello scatenato Pannitteri. Nel finale, ospiti in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Sabotic, e Fermana che colpisce la traversa con Frediani.

I canarini possono tornare a festeggiare al “Recchioni”

Questo il tabellino del “Recchioni”:

FERMANA-PISTOIESE 1-0

FERMANA (3-4-2-1): Ginestra; Alagna, Blondett, Scrosta; Rossoni, Graziano, Mbaye, Rodio (48′ st Sperotto); Pannitteri (32’ st Frediani), Cognigni (32’ st Nepi), Marchi. All. Riolfo

PISTOIESE (3-5-2): Crespi; Sabotic, Ricci, Gennari (6’ st Sottini); Moretti, Romano (24’ st Stijepovic), Santoro, Castellano (6’ st Minardi), Martina (48′ st D’Antoni); Pinzauti (24’ st Valiani), Vano. All. Sassarini

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera

RETI: 38’ Pannitteri

NOTE: spettatori circa. Ammoniti Moretti, Cognigni, Scrosta, Sabotic, Santoro, Valiani, Rossoni. Espulso al 37’ st Sabotic per doppio giallo. Recupero 0 + 7

Mister Giancarlo Riolfo, positivo il suo arrivo alla Fermana

Molto soddisfatto il tecnico Riolfo a fine gara, dopo aver colto altri 3 punti importantissimi: «siamo contenti e soddisfatti. Era un’altra partita importantissima per noi, per la classifica, e per tornare ad avere fiducia in noi stessi. Devo dire che i ragazzi hanno risposto presente tutti, determinati e tosti. La vittoria è il giusto premio per la prestazione fatta. Poi, come oggi, quando non riesci a chiudere la partita, devi sempre soffrire un po’ nel finale. Avevamo grande rispetto della Pistoiese, della loro organizzazione e del loro modo di lavorare. Noi abbiamo fatto buone cose e preso bene le misure, mettendo in pratica situazioni su cui avevamo lavorato. I ragazzi si sono espressi ad un livello importante. La classifica non è vero che non conta. Bisogna guardarla, ma è importante guardare quello che fa la squadra in campo, come si esprime e la crescita che sta facendo. Quella è la cosa più importante. Poi se arrivano i risultati è ancora meglio».