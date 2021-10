Fermana, Riolfo: «Rimanere equilibrati e consapevoli del lavoro che si sta facendo»

Una vittoria e due sconfitte è il bottino del tecnico Giancarlo Riolfo, appena arrivato a Fermo. Dopo la sconfitta dell’esordio a Carrara, che aveva visto già una Fermana in netta ripresa, è arrivata la prima, convincente vittoria casalinga con il Grosseto. Nel derby di Pesaro però, si è visto un passo indietro in una gara che, seppur segnata da alcune decisioni arbitrali alquanto dubbie, ha visto i gialloblù apparsi ancora molto contratti, frenati dalla posizione in classifica e dalle pressioni dovute all’ansia di tirarsi fuori prima possibile da una situazione difficile. La sconfitta ha così riportato i ragazzi di Riolfo a ripartire da zero con l’obbligo di tornare a far punti in una gara, difficilissima, con il Siena di mister Alberto Gilardino, prevista per sabato prossimo alle ore 17:30 al “Recchioni”.

Un momento della gara di domenica scorsa Vis Pesaro-Fermana

Nella consueta conferenza stampa del mercoledì, è stato proprio il tecnico Riolfo a sottolineare l’importanza del lavoro quotidiano sul campo e soprattutto il mantenimento di un equilibrio mentale anche in situazioni del genere, credendo fermamente in quello che si fa tutti i giorni. Questo il pensiero del tecnico: «Giorno per giorno aumenta il processo di conoscenza con la mia squadra, nelle convinzioni, nella trasmissione di pensiero e nella volontà di fare. Vedo risposte quotidiane in campo con grande impegno della squadra, nell’applicazione delle idee che pian piano ma allo stesso tempo più velocemente possibile, cerchiamo di mettere in campo. Se devo dire un pregio, vedo una grande volontà e disponibilità, insieme alla consapevolezza dei propri mezzi. Dall’altra parte, ho notato una pressione ed un limite di autostima portato naturalmente dalla situazione e dai risultati, che poi alla fine sono la cosa più importante. Nel calcio poi ci sono momenti in cui sbagli più di una volta e non succede niente, ed altri in cui al primo errore vieni punito. Capitano anche momenti in cui arrivi davanti la porta e fai subito gol, ed altre in cui ci arrivi dieci volte e non riesci a buttarla dentro. Quello fa parte del calcio. Bisogna rimanere equilibrati, consapevoli del lavoro che si sta facendo e delle proprie capacità per poi andare a raccogliere i frutti. È vero che abbiamo avuto delle gare molto ravvicinate e poco tempo per lavorare, ma quando sono arrivato conoscevo la situazione ed ero consapevole di quello che sarei andato ad affrontare, il momento che affrontava la squadra e il calendario che ci aspettava. Tutte queste cose qua fanno parte del calcio e del lavoro, che bisogna mettere comunque da parte e vivere del quotidiano, con la convinzione che quello che si sta facendo porterà a dei frutti».

Intanto, designato il direttore di gara del match con il Siena. Sarà infatti il signor Luca Zucchetti della sezione di Foligno a dirigere l’incontro Fermana-Siena in programma sabato alle ore 17,30. Due i precedenti con i gialloblù: il primo in Coppa Italia con il successo a San Benedetto nella stagione 2019-2020 per 2-0, il secondo lo scorso anno in campionato con l’1-1 in casa della Virtus Verona.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli di Latina, Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e dal quarto ufficiale Dario Acquafredda di Molfetta.