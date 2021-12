Fermana, Riolfo: «A Reggio Emilia per cecare di fare la prestazione. Non partiamo battuti»

Gialloblù al lavoro per preparare al meglio la sfida del “Mapei Stadium” contro la capolista Reggiana, attualmente in vetta insieme all’altra testa di serie Modena. Tante le insidie della gara, contro un avversario dato già alla vigilia del torneo come una delle grandi favorite per la vittoria finale. Il tecnico granata Aimo Diana può contare infatti su una rosa ampia e competitiva, non a caso la società ha acquistato elementi come Cigarini, Zamparo, Sciaudone, Lanini e soprattutto, l’ex canarino Samuele Neglia, che tanti bei ricordi ha lasciato nelle sue ultime 2 stagioni a Fermo in cui, con le sue reti, è stato decisivo per la salvezza dei gialloblù.

L’ex attaccante canarino Samuele Neglia ora alla Reggiana. Domani sarà il grande ex

Come di consueto, dopo la rifinitura della vigilia, sono arrivate le parole del tecnico Giancarlo Riolfo, che ha dato la giusta scossa alla squadra dal suo arrivo, riportando la Fermana in corsa per la salvezza dopo un inizio di torneo pessimo. Questo il suo pensiero in vista della sfida di Reggio Emilia: «Non partiamo battuti. Sappiamo l’avversario che affrontiamo, abbiamo massimo rispetto, ma dobbiamo tirare fuori quelle che sono le nostre armi, le nostre capacità, avere grande attenzione e concentrazione e approfittare di tutte quelle che sono le situazioni in campo per portare a casa più punti possibili. In merito alla scorsa gara con l’Imolese, sappiamo gli errori che abbiamo commesso in campo e ci abbiamo lavorato sopra. Cerchiamo di migliorarci di partita in partita per raccogliere il massimo da questo campionato. La classifica è migliorata, perché alla fine sono i risultati che la fanno, mettendoli uno dietro l’altro il più possibile, per cercare di avere meno alla fine. Tutto questo naturalmente, avviene con i risultati domenicali, attraverso le prestazioni. Cercheremo di andare a Reggio Emilia per fare la nostra gara, cercando di incrementare la nostra classifica».

Il tecnico della Fermana Giancarlo Riolfo (Foto Uff. Stampa Fermana)

Peserà senza dubbio l’assenza dell’ariete Luca Cognigni, fermato dal giudice sportivo per squalifica, per limite di cartellini gialli accumulati, autore di 2 reti in questa stagione. Per il resto, squadra al completo, ad eccezione degli infortunati di lungo corso Boateng e De Pascalis. Fischio d’inizio al “Mapei Stadium” domenica 5 dicembre alle ore 14:30. Questo l’elenco dei convocati:

PORTIERI: 1 Ginestra, 12 Trezza, 22 Moschin

DIFENSORI: 2 Rossoni, 3 Mordini, 6 Corinus, 14 Scrosta, 19 Pistolesi, 21 Rodio, 23 Alagna, 30 Sperotto, 99 Blondett

CENTROCAMPISTI: 4 Urbinati, 10 Bolsius, 11 Bugaro, 18 Frediani, 20 Capece, 24 Mbaye, 25 Graziano

ATTACCANTI: 7 Marchi, 26 Lovaglio, 29 Rovaglia, 32 Nepi, 77 Pannitteri

Intanto, è delle ultime ore la notizia della penalità di 2 punti inflitta all’Imolese, per motivi amministrativi legati al recente passaggio di proprietà. Con i 2 punti inflitti agli emiliani, la Fermana li scavalca uscendo momentaneamente dalla zona Play-Out.