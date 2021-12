Fermana, Riolfo: «Con l’Olbia gara importante per noi come per loro. Avversario tosto»

Smaltita la delusione della gara con la capolista Reggiana in cui la Fermana, pur uscendo a mani vuote dal “Mapei Stadium”, ha destato un’ottima impressione, ribattendo colpo su colpo le iniziative della prima della classe, il calendario propone una nuova trasferta in Sardegna, sul difficile terreno dell’Olbia, contro un’altra delle formazioni in lotta per la salvezza. Nel commento pre-gara della vigilia, il tecnico canarino Giancarlo Riolfo si è mostrato molto fiducioso nei confronti della sua squadra, che sta crescendo grazie al suo lavoro, di giornata in giornata. Queste le parole del tecnico: «Sarà una gara importante per noi come per l’Olbia, direi uno scontro diretto visti i punti che abbiamo in classifica. Affrontiamo un avversario tosto, organizzato, con ottime individualità. Andiamo in Sardegna per fare il massimo della prestazione e per ottenere più punti possibile da quello che sarà il verdetto del campo. Non siamo abituati a questo tipo di trasferte, però non deve essere un problema per quello che sarà la partita. La società ha organizzato tutto al meglio, e noi ci faremo trovare pronti domani. La trasferta di Reggio Emilia ha lasciato un po’ di amaro in bocca, perché sapevamo di essere vicini ad un possibile risultato positivo, ma al tempo stesso, la consapevolezza di quelle che sono le nostre forze».

Sarà il signor Luca De Angeli di Milano a dirigere Olbia – Fermana in programma domani alle ore 14:30. De Angeli sarà coadiuvato da Ayoub El Filali di Alessandria e Davide Merciari di Rimini. Quarto ufficiale Matteo Frosi di Treviglio.

Olbia che attualmente occupa la dodicesima posizione in classifica con 20 punti, 2 in più della Fermana, sedicesima con 18 punti.

Il volantino dell’iniziativa “Coloriamo il Recchioni”, che la società ripeterà per la gara con la Virtus Entella (Uff. Stampa Fermana)

Intanto, da segnalare il bis dell’iniziativa “Coloriamo il Recchioni”, con la quale la società inviterà nuovamente allo stadio, nella prossima gara casalinga contro la Virtus Entella, i giovanissimi Under 18 fermani e delle scuole Calcio di Fermo e paesi limitrofi. Visto il successo nell’ultima gara casalinga contro l’Imolese, che ha visto un enorme successo di pubblico grazie proprio alla presenza di tanti giovanissimi sulle tribune del “Recchioni”, la società ha ritenuto di rinnovare questa importante iniziativa nella prossima gara con i liguri, prevista per domenica 19 dicembre alle ore 17:30.