Fermana, c’è il rinnovo di Cognigni. L’attaccante: «Proprio quello che volevo»

Terminata la stagione, vista la mancata possibilità di accesso alla fase Play-Off, la Fermana ha iniziato già a programmare quella che sarà la prossima stagione agonistica, la quarta consecutiva in LegaPro. Confermato l’impegno del patron Maurizio Vecchiola ed azzerate, come di consueto alla fine di ogni stagione, le cariche sociali, con il Presidente Umberto Simoni che puntualmente ha rimesso il suo mandato di presidente, dando comunque disponibilità in caso di rielezione, a continuare il suo percorso alla guida della società, si inizia a pensare al futuro. Da valutare innanzitutto la posizione del tecnico Mauro Antonioli, che sino al momento dello stop ha dato la sua impronta alla squadra, allontanandola dalla zona calda ed avvicinandola ai Play-Off, sfumati solo per un soffio. La conferma o meno del tecnico infatti, sarà cruciale per capire quali saranno poi gli obiettivi della società, che ha dichiarato comunque di voler continuare nel suo cammino di crescita, ma soprattutto capire su quali giocatori si potrebbe puntare nel futuro.

Intanto è arrivata la prima, importante conferma annunciata con un Comunicato ufficiale dalla società, quella dell’attaccante Luca Cognigni. Cresciuto nell’Ascoli, l’attaccante ha poi vestito le maglie di Mezzocorona, Paganese, Tolentino, Matelica, Ancona, Fermana, Siracusa ed ancora Fermana nell’ultima stagione, collezionando in campionato 23 gare mettendo a segno 4 reti. Dopo il gravissimo infortunio al ginocchio subito ai tempi dell’Ancona, l’attaccante ha dimostrato di essere tornato nuovamente ai suoi livelli, diventando un punto fermo dello scacchiere canarino. Questo il comunicato:«la Fermana non poteva che ricominciare da un fermano doc come Luca Cognigni. La società infatti comunica di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega Luca Cognigni alla maglia canarina: la nuova scadenza è quella del 2022. Soddisfazione per entrambe le parti per la prosecuzione di un rapporto importante con un fermano doc che in questa stagione ha realizzato sei reti, fino al momento della sospensione forzata: due in Coppa Italia (a Carrara e San Benedetto del Tronto) e quattro in campionato».

L’attaccante fermano ha commento così il proprio rinnovo:«Sono veramente contento perché dopo questo periodo di incertezza ci siamo incontrati con la società per trovare una soluzione. E’ stato facile trovare un accordo: sono andato incontro alla società visto il momento che stiamo vivendo, la maglia canarina è troppo importante per me. Li ringrazio per la fiducia che hanno riposto nei miei riguardi ed il mio obiettivo è di ripagarla, dando come sempre il massimo. Era proprio quello che volevo. Poi parliamo di casa mia e quindi era un mio grande desiderio quello di rimanere. Lo stesso obiettivo c’era da parte della dirigenza. Credo che venirsi incontro era giusto anche alla luce del grande periodo di incertezza che si sta vivendo in generale, non solo nel mondo del calcio. Posso dire che la Fermana è una vera famiglia, anche alla luce di rapporti consolidati che ci sono da tempo. Personalmente sarò sempre in debito per come si è comportata con me, non solo come calciatore ma anche per il lavoro di recupero che hanno fatto nei miei confronti. Mi hanno dato la possibilità di sentirmi di nuovo calciatore, portandomi al pieno recupero in un momento difficile della mia carriera. Inoltre la stabilità che viene data da sette anni a questa parte non è da poco: passare estati tranquille, con la certezza di essere iscritti e di vivere serenamente il mondo del calcio non è affatto scontato e un grazie sincero va dato a dispetto di altre situazioni e realtà che vivono sempre momenti turbolenti. C’è bisogno in un momento come questo di compattezza e unione. Tutti gli imprenditori e le forze economiche di Fermo e del fermano si stringano ulteriormente attorno alla Fermana».