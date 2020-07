Fermana nel segno della continuità: confermato alla presidenza Umberto Simoni

Dopo l’azzeramento in società come di consueto, delle cariche sociali, c’era attesa di conoscere il nome del presidente della Fermana edizione 2020/2021, anche se il presidente uscente Umberto Simoni aveva già dato la propria disponibilità in caso di eventuale rielezione.

L’assemblea dei soci, svoltasi nei giorni scorsi, ha voluto assegnare nuovamente ad Umberto Simoni la carica presidenziale, che ricoprirà così per il quinto anno consecutivo. Simoni infatti, era stato eletto per la prima volta nella stagione 2016/2017 e nel suo mandato vanta una promozione dalla Serie D alla LegaPro, tre salvezze in C ed una partecipazione ai Play-Off due stagioni fa.

La società ha voluto quindi ribadire una fiducia incondizionata al Presidente che ha riportato in alto la Fermana dopo alcuni anni di anonimato nelle categorie inferiori a causa del fallimento societario del 2006, che fece partire i canarini addirittura dalla Prima Categoria.

Umberto Simoni commenta con gioia l’ennesima rielezione: «È stata una bella soddisfazione sentire la fiducia e la grande stima da parte di tutti i soci che mi hanno fortemente voluto ancora in questo ruolo. Hanno confermato che l’ottimo bilancio degli ultimi anni in termini di risultati meritava di proseguire visto che probabilmente siamo andati al di là di ogni più rosea aspettativa. Siamo tornati nei professionisti dopo una splendida cavalcata in Serie D, poi tre stagioni in Lega Pro con salvezze ottenute con merito, una partecipazione ai Play-Off e la stagione scorsa chiusa in anticipo che a mio avviso poteva portarci un altro Play-Off visto il ritmo che stavano tenendo i ragazzi. Ripartiamo dunque con fiducia e soprattutto da un’ossatura solida e da un collettivo che ha sempre dimostrato grandi qualità umane: ci saranno degli innesti mirati perchè la Fermana sarà ancora una volta una squadra competitiva e pronta a giocarsela a testa alta con tutti».

Il DS della Fermana Massimo Andreatini al lavoro per la costruzione della squadra

La rielezione di Simoni è sicuramente un atto dovuto visti gli ottimi risultati ottenuti grazie ad una gestione oculata che ha riportato la società ad avere un importante ruolo nel panorama del calcio nazionale insieme ad un’ottima reputazione, come già confermato da atleti ed addetti ai lavori alternatisi in questi ultimi anni a Fermo.

Dopo la conferma, come annunciato nei giorni scorsi, anche dell’impegno del patron Maurizio Vecchiola, del DS Andreatini e del Responsabile della comunicazione Roberto Cruciani, la Fermana riparte da molte certezze, come anche quella sul campo dell’attaccante Luca Cognigni. Resta solo il nodo allenatore, il più importante ancora da sciogliere, anche se le parti si sono già incontrate e l’accordo sarebbe molto vicino, ma in questi casi il condizionale è d’obbligo. La scelta del mister poi condizionerà naturalmente il mercato e le scelte tecniche per la Fermana che verrà.

Proseguono intanto i Play-Off con le gare di semifinale che si sono giocate venerdì 17 luglio. Questi i risultati: Reggiana-Novara 2-1 e Bari Carrarese 2-1. In virtù di questi risultati, accedono alla finalissima Reggiana e Bari in una gara unica che si giocherà mercoledì 22 luglio allo Stadio “Giglio” di Reggio Emilia, visto il miglior piazzamento della formazione emiliana. Per entrambe le squadre, nobili decadute, sarebbe un ritorno nella cadetteria. Da più tempo manca la Reggiana, dalla stagione 1998/1999, mentre per i galletti l’ultima apparizione in Serie B risale all’annata 2017/2018.