Fermana, monta la protesta dell’Associazione calciatori per minutaggio giovani e abolizione liste giocatori

A pochi giorni dall’inizio del torneo, scoppia la polemica relativa all’accordo sul minutaggio dei giovani schierati in campo e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili in C.

Questo il comunicato dell’AIC (Associazione italiana Calciatori): «L’Associazione Italiana Calciatori, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato di Serie C, conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata di campionato fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre prossimi. L’azione di protesta nasce dall’inspiegabile passo indietro della LegaPro, rispetto al regolamento in vigore nella precedente stagione sportiva, relativo alla reintroduzione di limitazioni, sostanzialmente obbligatorie, dell’utilizzo di un numero massimo di calciatori professionisti».

A fronte della richiesta dell’AIC, si è tenuto in videoconferenza il Direttivo di LegaPro. Tra i vari temi affrontati, uno, in particolare, ha riguardato il Trapani e la richiesta di rinviare la sua prima gara di campionato, dopo le vicissitudini che hanno riguardato la società siciliana, che in un primo tempo aveva affidato la guida tecnica all’ex aretino Daniele Di Donato, poi sollevandolo alcuni giorni fa dopo solo alcuni allenamenti ed affidando la squadra al nuovo allenatore Oberdan Biagioni.

In merito alle due richieste dell’AIC, da quanto emerso nella discussione del Direttivo, il Consiglio di LegaPro è stato molto chiaro: il 26 settembre prossimo il campionato partirà regolarmente. Le norme federali prevedono la sconfitta per 3-0 e la penalizzazione di un punto per le squadre che non scenderanno in campo. L’unica eccezione riguarda le due società, indicate nei calendari con “X” e “Y”, che avranno termine per la finalizzazione delle procedure di iscrizione il 25 settembre prossimo.

Non è tardata anche la risposta del presidente della LegaPro Francesco Ghirelli: «È un errore micidiale. La sensazione è che manchi la consapevolezza della situazione attuale, visto che si indice uno sciopero su temi che possono portare al crac del calcio italiano: lavoreremo per riannodare i fili della situazione e per far capire la necessità della sostenibilità complessiva del sistema in un momento difficile». Poi un grido d’allarme: «Senza voler alzare i toni della polemica, voglio ricordare che il mondo è cambiato. Tutto va ridiscusso, non possiamo fare riferimento alla situazione di un anno fa, al mondo pre-Covid, perché dalla fine dell’inverno le squadre non hanno incassi da botteghino e gli sponsor sono ai minimi. Cerchiamo di rimettere in carreggiata il mondo del calcio».

Il centrocampista Gorgio Mantini, che ha appena lasciato la Fermana

In attesa di conoscere l’evoluzione della questione, sperando che il tutto rientri prima dell’inizio del torneo fissato per domenica 27 settembre, la Fermana continua il lavoro settimanale dopo l’ottima vittoria nel test con il Teramo, e ha salutato il centrocampista classe 1998 Giorgio Mantini, passato al Montegiorgio, che così si è rivolto alla società: «Il mio grazie particolare a tutti coloro che ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare qui a Fermo. Sono stato veramente bene, ottimamente accolto all’inizio e mi è stata data l’opportunità di mettermi in luce in Serie C. Un saluto a tutti i miei compagni di squadra, a coloro che lavorano nella società, alla dirigenza e ai direttori. Un saluto speciale ai tifosi che mi hanno mostrato sempre grande affetto, in ogni momento: il loro calore e il loro essere vicini alla squadra non lo dimenticherò mai. Per me ora si apre una nuova avventura, mi rimetto in gioco dalla Serie D con il Montegiorgio dove metterò le mie qualità al servizio del mister e della squadra».