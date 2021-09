Fermana, mister Domizzi: «Aquila-Montevarchi, gara importante per ripartire»

Fermana carica e concentrata in vista del match casalingo del “Recchioni” con L’Aquila Montevarchi, passaggio importante, anche se non certo decisivo, visto che siamo solamente alla terza giornata del torneo. Dopo la conquista di un solo punto nelle prime due giornate, con il pareggio rocambolesco in casa con la Viterbese ed il passo falso di Gubbio, gli uomini di Domizzi sono alla ricerca della prima vittoria che potrebbe portare grande autostima in vista del prosieguo del torneo.

È lo stesso mister Maurizio Domizzi alla vigilia, a fare il punto della situazione ed il focus sui prossimi avversari. Questo il suo pensiero: «Affrontiamo una squadra che è reduce da un risultato importante ma non occorre secondo me farsi influenzare troppo da queste cose, soprattutto quando in campionato sono stati giocati appena 180 minuti. Sono poche gare per dare giudizi definitivi ma è anche chiaro che vanno tenute nella giusta considerazione. Arriviamo alla gara di domani bene: qualche ragazzo arrivato all’ultimo ha preso confidenza, entrando maggiormente nei nostri schemi. Tutti quanti sanno dell’importanza della gara. Una partita che sarà importante non tanto per la classifica ma diciamo che un risultato positivo permetterebbe di continuare a lavorare con la stessa mentalità, la fiducia e anche consapevolezza dei principi portati avanti finora».



Lo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, che ospiterà la gara Fermana-L’Aquila Montevarchi

L’Aquila Montevarchi, prosegue il mister, «è indubbiamente una squadra giovanissima che in questo momento ha grande fiducia ed è molto spregiudicata: guidata secondo me da un tecnico molto bravo, perché si vede che in campo portano al meglio quella idea che viene presentata loro, con grande fiducia. Il loro punto di forza attuale è la spensieratezza e dovremo essere bravi a limitarla da subito. Se riescono a prendere confidenza e coraggio sono pericolosi; dobbiamo limitare questo al massimo stando sempre ben predisposti in campo. Tornando al match di Gubbio, tutto sommato per come si sono sviluppate le azioni, avremmo meritato il pareggio. Poi nel primo tempo abbiamo sofferto più del dovuto mentre nella ripresa con qualche ingresso e correzione tattica siamo andati meglio. Dobbiamo essere tutti consapevoli e mentalizzati che la nostra è una squadra che dal punto di vista tecnico può anche subire il palleggio avversario, abbiamo altre caratteristiche e armi importanti. A Gubbio, nonostante la mole di gioco subito eravamo in gara e avremmo potuto portare via un risultato positivo. Al momento il peccato più grande sarebbe perdere entusiasmo e serenità con le quali abbiamo lavorato finora».

Arbitro della gara sarà il Signor Tommaso Zamagni della sezione di Cesena. Unico precedente con i gialloblù domenica 10 ottobre 2019, nella gara Fermana-Virtus Verona 0-2. Zamagni sarà coadiuvato da Davide Conti di Seregno e Giorgio Ravera di Lodi. Il quarto uomo sarà invece Stefano Grassi di Forlì.

