Fermana, dal Bari arriva il centrocampista Giuseppe Staiano

Ancora movimenti di mercato in casa canarina. Intanto brutta tegola per il gruppo, visto che 7 elementi della squadra resteranno in isolamento per un esito anomalo del tampone

Non si ferma il mercato della società canarina in vista dell’inizio del torneo. L’ultimo acquisto infatti, riguarda il centrocampista Giuseppe Staiano, arrivato a titolo definitivo con la formula dell’addestramento tecnico, dal Bari, società di appartenenza. Classe 2001, si è messo in evidenza nel corso delle ultime due stagioni in Serie D. Nella stagione 2018-2019 ha vestito la maglia dello Sporting Trestina nel Girone E (34 presenze e 3 reti) mentre lo scorso anno ha collezionato ben 22 gettoni con il Foggia (Girone H), con 2 reti all’attivo. Oltre all’arrivo di Staiano, «La Fermana comunica che per una settimana si allenerà insieme al gruppo gialloblù e sarà valutato dallo staff tecnico il difensore classe 2001 Matteo Massaccesi ex Flaminia (18 presenze in D nella stagione 2019-2020) e prodotto delle giovanili della Viterbese».

Ci saranno sicuramente altri movimenti, sia in entrata che in uscita, per perfezionare la rosa a disposizione di mister Antonioli che, in accordo con la società, sta individuando i profili che ancora mancano per completare il roster e creare quelle condizioni tecnico tattiche che chiederà alla squadra nel corso della stagione.

Brutta tegola poi per quanto riguarda il gruppo che sta ultimando il suo periodo di preparazione. La Fermana infatti,«comunica che 7 elementi del gruppo squadra resteranno precauzionalmente in isolamento fino all’intera giornata del 7 settembre. Questo perché il test sierologico eseguito su uno degli elementi del gruppo ha dato un esito anomalo. Si deve pertanto attendere il responso dell’ultima serie di tamponi fatti: risultati attesi nelle prossime ore».

L’intervento del Presidente Umberto Simoni alla cerimonia del Premio Seta

Da segnalare infine, nella giornata del 5 settembre, la consegna del “Premio Marcello Seta”, riconoscimento di grandissimo prestigio, di cui è stato insignito il presidente della Fermana Umberto Simoni. La consegna del Premio, giunto alla sua decima edizione, si è svolta presso la Sala dei Ritratti di Palazzo Priori, nel salotto buono di Fermo. Queste le parole del presidente alla consegna del Premio:«Ringrazio l’ideatore e creatore del Premio Marcello Seta, giunto alla sua decima edizione, il dottor Carlo Giuli. Un attestato di merito conferito al sottoscritto che mi inorgoglisce visto che viene attribuito per il contributo alla crescita dei giovani, seguendo le orme del professor Seta. Il mio sincero grazie per l’onore che mi viene fatto. Sono orgoglioso di ricevere questo premio per due motivi principali. Il primo per essere al quinto anno di presidenza della Fermana che milita con onore in Lega Pro. La nostra squadra incontra formazioni che fanno parte di città di grandi centri (penso a Trieste, Modena, Piacenza, Vicenza e altre ancora) e quindi il nome della nostra splendida Fermo viene fatto conoscere in tutta Italia. Questo è un grande veicolo per il turismo. Anche per il sociale non ci tiriamo indietro e infatti sono moltissime le iniziative in tal senso nel corso degli anni. Siamo andati a trovare i bambini ricoverati all’ospedale Murri di Fermo, siamo andati periodicamente nelle scuole ma anche nelle parrocchie. Il secondo motivo di orgoglio è ricordare il mio professore di chimica Marcello Seta. Per noi alunni era un faro e un riferimento. Un’ autentica guida grazie alla sua professionalità e alla sua disponibilità».