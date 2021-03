La Fermana interrompe la corsa del Perugia. È 1-1 al “Recchioni” nel recupero

FERMO – Per la Fermana, dopo l’ostacolo Modena, brillantemente superato, c’era oggi un’altra grande: il Perugia. La gara, valevole per il recupero della 24esima giornata non disputata causa neve, era piena di insidie per i gialloblù, che nella partita di sabato avevano speso tante energie fisiche e mentali.

In una gara come sempre combattuta, con una Fermana come al solito arcigna e compatta, è scaturito un pareggio per 1-1 che ha messo in luce ancora una volta tutta la forza della squadra di Cornacchini, che ha assunto ormai una propria dimensione in questo torneo. Partenza lenta per le due squadre, condizionate anche dalla giornata calda. Il Perugia si fa subito pericoloso, trovando il vantaggio già al 18’ con Elia, bravo a sorprendere la difesa gialloblù e ad insaccare in rete. Gli umbri spingono ancora, rendendosi anche pericolosi con Falzerano, che colpisce un palo. La gara poi vede l’espulsione del perugino Vano al 35’, che cambia gli equilibri in campo. Nella ripresa, la Fermana prende maggior coraggio, e va con forza alla ricerca del pareggio con Boateng, che ottimamente servito da Neglia, pareggia al 55’. La Fermana spinge ancora, cercando di approfittare dell’uomo in meno, sfiorando in più occasioni il 2-1 con Scrosta, Fabris, Neglia e Cais. Nonostante un finale concitato in cui le squadre provano la zampata vincente, il risultato non cambia.

Questo il tabellino:

FERMANA-PERUGIA 1-1

FERMANA (4-4-2): Ginestra; Rossoni (5’ st Fabris), Manetta, Scrosta, Sperotto (5’ st Mordini); Iotti (22’ st Grossi), Urbinati, Graziano (22’ st Mosti), Neglia; Cais, Boateng (25’ D’Anna)

All. Cornacchini

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Cancellotti, Monaco, Angella (28’ st Melchiorri), Di Noia (28’ st Minesso); Kouan, Moscati, Sounas (16’ st Crialese); Elia (34′ pt Vano), Falzerano; Murano (16’ st Bianchimano

All. Caserta

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna

RETI: 18′ Elia, 10’ st Boateng

NOTE: ammoniti Elia, Moscati, Rossoni, Crialese, Kuan, Fabris e Minesso. Espulso al 35′ pt Vano (P) per gioco violento. Recupero 0’ + 5’

Fermana-Perugia, le squadre al centro del campo in attesa del fischio d’inizio

Soddisfatto mister Cornacchini, per l’ulteriore dimostrazione di forza della sua squadra: «Non so cosa dire. I ragazzi sono stati straordinari. Giocare sabato e martedì è dura, soprattutto con squadre così importanti. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo fatto una prestazione ancora una volta ottima. C’è anche un po’ di rammarico, perché si poteva fare qualcosina di più. Avere rammarico per aver pareggiato una partita con il Perugia, la dice tutta. Vuol dire che i ragazzi stanno facendo veramente molto molto bene. È una squadra con attributi, che ha voglia di lavorare sempre, che si sacrifica ed i risultati si vedono».

Felicissimo anche Boateng, l’autore della rete: «Mi mancava il gol da tanto, lo speravo, lo desideravo, e son contento che sia arrivato contro una grande squadra che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi ad andare in campo nel modo giusto, seguendo quello che ci aveva detto il mister durante questi giorni e di aver raggiunto un risultato importante per il nostro cammino verso la salvezza. Il mister mi aveva dato un compito specifico, quello di allungare la difesa avversaria e sfruttare le ripartenze. Peccato per aver sbagliato quel gol, che poteva darci il vantaggio nel primo tempo, ma son contento di essermi rifatto nel secondo».