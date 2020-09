Fermana: “Insieme per crescere”, nasce la Scuola Calcio del territorio

Nasce la Scuola Calcio del territorio, grazie all’unione di intenti di 3 società sportive: Fermana, AFC Fermo e Polisportiva Mandolesi. Il motto della nuova Scuola calcio è infatti “insieme per Crescere”, con l’obiettivo di unire diverse realtà dello stesso territorio. L’iniziativa è stata presentata dal DG della Fermana Fabio Massimo Conti, dal Presidente Umberto Simoni, da Antimo Torresi (Polisportiva Mandolesi) e Donatello Recchi, in rappresentanza della “AFC Fermo.

Sull’enorme importanza dell’iniziativa in oggetto, è intervenuto, durante la presentazione, il DG della Fermana Fabio Massimo Conti: «Un risultato importante dal punto di vista calcistico, tre società importanti che hanno deciso di unire gli intenti. Ricordo le parole di Maurizio Vecchiola quando iniziò il progetto di Fermana e il suo obiettivo era quello di unire le realtà di questa terra. Un primo passo che mi auguro sia determinante per il futuro, con la voglia di allargare questa idea a chi lo vorrà. E’ il primo mattone di una casa che speriamo che diventi sempre più grande. Non semplice, perché quando ci si unisce ognuno porta le sue esperienze e quindi ci sono differenze di vedute. Il mio grazie va a tutti i responsabili che ci sono stati fino ad oggi per settore giovanile e scuola calcio e che hanno contribuito con il loro lavoro ad arrivare a questi livelli».

Queste invece le parole del Presidente canarino Umberto Simoni: «Ricordo che la Fermana ha sempre puntato sul settore giovanile. Circa 300 ragazzi compresa una squadra femminile e tutti si sono comportanti molto bene. Rapporti ottimi con realtà della zona ma il nostro obiettivo è stato sempre quello di impegnare i ragazzi nello sport per toglierli dalla strada. Quando era in vita Don Checco mi chiedeva di portare una squadra del settore giovanile quando c’era una riunione di giovani, perché portava esempio di ragazzi che praticavano lo sport. Un vero incentivo e siamo andati a fare visita a parrocchie e ospedali. Questa di oggi per noi è una giornata storica, mettere insieme tre società di calcio come Fermana, Mandolesi e e Afc Fermo è una cosa stupenda che ci riempie di orgoglio, aldilà di personalismi, perché sono i ragazzi i principali attori che vanno ringraziati e vanno incentivati a venire sempre di più. Vorrei ringraziare il responsabile del settore giovanile della Fermana Sebastiani e Gianluca De Angelis, insieme a tutti i tecnici che lavorano quotidianamente e anche le Amministrazioni comunali di Fermo e Porto San Giorgio, che hanno contribuito a sostenere questo progetto».

Sul fronte mercato, da segnalare l’uscita del giovane difensore Emanuele Aliffi, ceduto al P.S. Elpidio, in serie D. Nelle scorse due stagioni Aliffi è stato protagonista in Eccellenza con le maglie di Monticelli e San Marco Servigliano, con quattro reti all’attivo nell’ultima.

un momento dei lavori del rifacimento del manto erboso del “Recchioni”

Infine, la società comunica che sono iniziati i lavori di rifacimento del manto erboso dello Stadio Bruno Recchioni in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione in programma il prossimo 27 settembre con la prima di campionato. Operazioni di rifacimento che dovrebbero concludersi nel corso della prossima settimana, condizioni meteo permettendo.