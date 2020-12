Fermana, il nuovo allenatore Cornacchini: «Torno con grandissimo entusiasmo e tanta voglia di far bene»

Neanche il tempo di arrivare a Fermo e il nuovo mister Giovanni Cornacchini si è subito tuffato al lavoro con il suo nuovo staff composto dal collaboratore tecnico Massimiliano Vadacca e dal vice allenatore e match analyst Andrea Bruniera, con una prima seduta pomeridiana per iniziare a conoscere i suoi ragazzi, visto il poco tempo che separa il suo approdo in gialloblù al il primo impegno che già incombe, quello di domani pomeriggio al “Bruno Recchioni” alle 15 contro l’Arezzo.

Il nuovo staff tecnico della Fermana: da sinistra Vadacca, Cornacchini e Bruniera

L’allenatore fanese, alla sua seconda esperienza a Fermo dopo quella nella stagione 2010/11 in Eccellenza in cui sfiorò la serie D, ha raccontato le sue prime impressioni, non dimenticando il lavoro fatto dal suo predecessore Mauro Antonioli: «Torno a distanza di tanti anni, se ripenso a quella stagione, be’, diciamo che un nodo in gola viene. Si fa fatica a cancellare dalla memoria una situazione del genere anche se il passare degli anni aiuta, indubbiamente. Diciamo che torno con grandissimo entusiasmo e tanta voglia di fare bene, con la convinzione che ci si possa risollevare da questa situazione. Le prime sensazioni avute dal gruppo sono positive: qualche elemento già lo conoscevo bene, altri invece avrò tempo di conoscerli con il tempo. Anche se non ne abbiamo troppo a disposizione visto che in pochi giorni ci attendono due match di grandissima importanza».

Cornacchini continua commentando il Girone B di LegaPro, a cui partecipa la sua Fermana: «Il Girone B? Lo conosco sì, seguo attentamente tutti e tre i gironi ma mi sembra che questo sia effettivamente molto equilibrato e con squadre veramente forti. Sappiamo quale sarà il nostro campionato, ci sarà la necessità di mettere in campo grande volontà e spirito di sacrificio, sono armi indispensabili: fondamentale sarà calarsi immediatamente nella mentalità giusta e dare una svolta. Mauro Antonioli mi ha lasciato una squadra in salute fisicamente, non ha avuto fortuna ma ha fatto un buon lavoro sia nella passata stagione che in questa. È un gruppo che ha condizione e indubbiamente valori buoni».

Per quanto riguarda la gara di domani con l’Arezzo, Cornacchini ha proseguito così: «Affrontiamo un Arezzo che in pratica è stato rivoluzionato. Hanno rifatto la squadra e ora sono un gruppo importante e di categoria. Ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare, siamo un bel gruppo e competitivo. Abbiamo fame e siamo pronti a dare il massimo, sapendo bene che sarà una gara complicata».