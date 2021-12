Fermana, il centrocampista Giovanni Graziano: «Con l’Olbia gara dura ma non impossibile»

Brucia ancora la sconfitta di domenica scorsa a Reggio Emilia per una Fermana che, pur uscendo a testa alta dal “Mapei Stadium”, è tornata a mani vuote dopo un’ottima gara contro la prima della classe. Nella consueta conferenza stampa settimanale, parola al centrocampista Giovanni Graziano, punto fermo della Fermana ormai da due stagioni, dopo le precedenti esperienze con le maglie di Torino (Settore Giovanile), Renate, Teramo, Gozzano e Pro Vercelli, prima di approdare in maglia gialloblù nella scorsa stagione.

Queste le parole del giovane centrocampista, che è partito dall’episodio dell’espulsione di Mbaye: «Purtroppo l’arbitro ha avuto una condotta severa sia nell’espulsione sia nel dargli 2 giornate. Ormai è successo, ora guardiamo avanti. Sicuramente al suo posto ci saranno altri compagni di squadra che faranno altrettanto bene e lo rimpiazzeranno nel migliore dei modi. Dal campo si è vista chiaramente una squadra forte, con giocatori di categoria superiore. A differenza della gara di Cesena però, siamo riusciti a tenere molto meglio il campo, a difenderci e ripartire meglio. proprio in una delle ripartenze è scaturito il nostro gol. Diciamo che a parer mio, qualche decisione arbitrale ha lasciato un po’ a desiderare, ma quando vai a giocare in trasferta contro queste squadre così blasonate, sai che qualcosa in meno ti viene sempre dato. Nonostante tutto abbiamo fatto una prestazione davvero positiva. Con il passare delle giornate siamo migliorati in ogni reparto, unendoci e compattandoci. I risultati e le prestazioni hanno confermato questo. È naturale che dobbiamo continuare ancora a migliorare, cercando di dare continuità alle prestazioni. In trasferta, subentra anche l’aspetto psicologico ed a volte si fa più fatica, soprattutto quando capita di andare in svantaggio e dover recuperare. Se verrà qualche risultato positivo, è ovvio che riusciremo ad avere più fiducia e sicurezza».

L’attaccante Alessio Nepi nella scorsa gara di Reggio Emilia, autore della rete della bandiera (Foto Uff. Stampa Fermana)

Per quanto riguarda la gara con l’Olbia, il nostro prossimo avversario continua Graziano, «sarà senza dubbio una gara importantissima, perché in classifica sono avanti di alcuni punti. Sarà già uno scontro salvezza su un campo molto difficile. Ho già giocato ad Olbia, trovando un ambiente molto caldo e difficile. Dovremo prepararci ad una guerra. Sarà una gara tosta ma non impossibile. In merito alla mia esperienza a Fermo, posso dire che mi trovo molto bene. Ho ambizioni e lavoro ogni giorno per migliorarmi sempre di più, ma al tempo stesso sono felice di questa esperienza alla Fermana. Se la mia avventura calcistica dovesse continuare ancora con la maglia gialloblù, ne sarei molto contento».

Prossima gara dunque, che vedrà i canarini impegnati in Sardegna con l’Olbia domenica 12 dicembre. Fischio d’inizio alle ore 14:30. Arbitrerà il Sig. Luca De Angeli di Milano. Per l’acquisto dei biglietti, come si legge dalla nota della società, la vendita è affidata al circuito Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/olbia-calcio-1905-fermana.

I punti rivendita ufficiali di Ciaoticket sono indicati in questo link (selezionando la città di riferimento che interessa): https://www.ciaotickets.com/punti-vendita.

Si ricorda che per accedere all’impianto di gioco è necessario essere in possesso, oltre che del biglietto acquistato in prevendita, anche del Green Pass Rafforzato ovvero rilasciato in seguito alla vaccinazione.